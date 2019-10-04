Как создать изысканные букеты для осеннего уюта

Фото: idei-dekoru.com

Букеты из осенних цветов выглядят по-особенному. Они придают комнате уюта и тепла, которого удается достичь с весенними цветами.

В этих композициях преобладают яркие тона теплых оттенков. Поэтому эти уникальные цветочные шедевры не получается изготовить в другое время года.

Благодаря очень насыщенным оттенкам и богатству тонов получается создать необычный образ

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Такой тематический букет будет в полной мере наполнен солнцем, уютом и теплом. Подробнее дальше в фотогалерее.

Вертикальное озеленение никогда не выходит из моды. Простое оформить с помощью садовой арки - сооружения из двух вертикальных опор, соединенных сверху перекладиной. В традиционном варианте арки имеют закругленную или прямоугольную форму. Ими украшают вход в сад или садовые дорожки, используют для зонирования участка.