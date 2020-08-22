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понедельник, 31 августа 2020 09:30

Изысканно и ярко: показали контейнерные цветники перед домом
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Как сделать цветник в контейнере перед домом
Фото: idei-dekoru.com
Как сделать цветник в контейнере перед домом
Как сделать цветник в контейнере перед домом
Как сделать цветник в контейнере перед домом
Как сделать цветник в контейнере перед домом

Переносные цветники - удобное приспособление для людей, которые не хотят возиться на грядке. Там приходится постоянно чистить насаждения от сорняков. При контейнерном выращивании такого не бывает.

Такое озеленение удобно переносить по участку, распределяя на подоконнике и перед дверью.

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Некоторые делают цветники из автомобильных шин, резиновых сапог, тазов или велосипедов с корзинами. Такие выдумки выглядят оригинально, но не изысканно. Для такого варианта пригодятся горшки в виде вазы. Желательно, чтобы они были одного цвета.

Их нужно ставить на каждой ступени или на одном уровне в форме веера.

Прославиться можно красиво оформленными дверью. Так сделала лондонский фотограф Белла Фоксвелл. Она фотографирует двери домов. Собрала в коллекции почти тысячу фотографий. Оказывается, людям нравится разглядывать красиво оформлены двери.

Сначала фотографирования двери было хобби Беллы. Но вскоре стало ясно, что не она одна очаровывается их видом.

idei-dekoru.com
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