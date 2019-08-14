Гармония человека и природы: как должен выглядеть сад в японском стиле

Автор: pinterest.jp Японские сады являются образцом гармоничного сосуществования природы и людей.

Популярность японских садов не угасает веками. Секрет такого интереса к садовому искусству страны восходящего солнца в невероятной атмосфере гармонии и спокойствия, идеальных условиях для духовного очищения и созерцания красоты природы.

Перечень элементов, без которых невозможно представить традиционный японский сад, подало издание 7dach.

1. Цукубай. Это традиционная чаша для омовения рук и лица. Ее вытачивают из цельного необработанного камня. Могут украшать иероглифами и традиционными японскими символами.

Автор: pinterest.jp Цукубай

2. Мост. В японской культуре он символизирует жизненный путь. Именно поэтому должен иметь изогнутую форму: начало его — детство, высшая точка — зрелость, конец — старость.

Автор: pinterest.jp Мост в японской культуре является символом жизненного пути.

3. Фурины. Это традиционные японские колокольчики с прикрепленным к язычку бумажкой. Они бывают из разных материалов. В основном — из стекла или металла.

Автор: pinterest.jp Фурины

4. Беседки-пагоды. Отличительная черта таких сооружений — загнутые края крыши. Беседка в японском саду должна быть построена из натуральных материалов — древесины или камня.

Автор: pinterest.jp Беседка в виде пагоды является одним из главных атрибутов японских садов.

5. Бамбуковые изгороди. Ими можно зонировать сад, прикрыть недостатки ландшафта или использовать исключительно с декоративной целью. К высоте и частоте плетения таких изгородей требований нет — выбирать можно по своему усмотрению.

Автор: pinterest.jp Бамбуковой оградой отделяют одну часть сада от другой.

6. Каменные скульптуры. Выбирать их следует с учетом значения изображенного существа. К примеру, скульптура Будды символизирует покой и умиротворение, дракона — силу, льва — защиту, черепахи — долголетие, журавля — стремление познать истину.

Автор: pinterest.jp Выражение лица Будды излучает спокойствие и умиротворение.

7. Традиционные японские фонари. По обычаю, их делают из камня.

Основные разновидности:

Тачи-гата — каменные фонари высотой от 1,5 до 3 м. Их выбирают для участков с большой площадью.

Автор: pinterest.jp Тачи-гата

Катцуга — высокие каменные фонари с большим количеством резных элементов. За счет своего убранства выглядят помпезно и богато.

Автор: pinterest.jp Катцуга

Икекоми-гата — фонари-столбы, которые вкапывают в землю. Их принято устанавливать на открытых, незатененных участках.

Автор: pinterest.jp Икекоми-гата

Оки-гата — компактные каменные фонари, которые служат для создания полумрака. Их устанавливают вокруг водоема, на камнях или среди растений.

Автор: pinterest.jp Оки-гата

Юкими-гата — фонари с крышей квадратной или полусферической формы.

Автор: pinterest.jp Юкими-гата

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В идеале в японском саду должен быть полноценный водоем. В него обычно запускают парчовых карпов. Одним лишь прудом можно не ограничиваться и обустроить в придачу мини-водопад. Такое сочетание — наслаждение для глаз и для слуха.