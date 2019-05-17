Дешево и сердито: 15 способов оригинально украсить сад

Фото: idei-dekoru.com

Использованным вещам можно дать новую жизнь. Главное - включить фантазию. Если не приходят идеи в голову, можно воспользоваться способами собранными в этой статье.

Об этом пишет idei-dekoru.

Выглядят да и сады и цветники не хуже, чем декорированные профессионалами.

Например, в старые ботинки посадить суккуленты, а в старую корзину разные виды китов. Причем не отдельно, а несколько видов вместе. Тогда выглядит такая композиция, как настоящая клумба.

Старинной выглядит дырявая бочка, которую удобно использовать как кашпо для ампельных растений.

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Есть такие оформление клумб и цветников, что аж дух захватывает. На них можно смотреть бесконечно и мысленно каждую идею примерить к своему саду. Стоит помнить, что ландшафтный дизайн не терпит мешанины стилей. При создании цветника нужно избегать некоторых моментов.