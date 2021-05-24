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понедельник, 24 мая 2021 14:32

Чем защитить растения от болезней - советы экспертов

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Садовые растения не дадут полноценных урожаев без правильного ухода. Они нуждаются в поливе, рыхлении, подкормках, обрезке. Садовые культуры подвержены нападению вредителей, грибковым и бактериальным заболеваниям. Чем защитить растения от болезней?

  Все средства защиты растений следует применять в указанные сроки в целях профилактики, а при обнаружении признаков болезней – в лечебных целях
Все средства защиты растений следует применять в указанные сроки в целях профилактики, а при обнаружении признаков болезней – в лечебных целях

Почему болеют растения

Болезни растений чаще всего являются признаком неправильного ухода. Попадая на ослабленные растения, споры грибков прорастают и быстро распространяются по участку, захватывая все новые и новые экземпляры.

Возбудители заболеваний могут передаваться насекомыми, почвенными организмами, ветром и осадками. Иногда болезни распространяет по участку и сам садовод, используя зараженную органику для компоста или применяя в работе необеззараженный инструмент.

Грибковым заболеваниям подвержены не только плодово-ягодные культуры в саду, но и овощи, цветы, даже зелень. Помочь садоводам призваны специальные препараты – фунгициды. Они надежно и надолго защитят растения на участке от грибков, сохранят урожай.

Оригинальные средства от болезней

Помочь в борьбе с грибками могут и народные средства. Однако они обладают слабой эффективностью, а эффект от их использования непродолжителен. Химические и биологические оригинальные средства не оставят вредным микроорганизмам ни единого шанса.

На защите растений и урожая нельзя экономить. Неэффективный препарат не только не вылечит растение, но и может дополнительно навредить его. Поэтому предпочтение следует отдавать продукции всемирно известных компаний Швейцарии, Японии, Франции и Украины.

Среди них:

• Syngenta;
• AlfaSmart;
• SBM (бренд Protect Garden);
• SummitAgro.

Все биологические и химические средства этих агрокомпаний обладают доказанной эффективностью при строгом соблюдении инструкции.

  Все средства защиты растений следует применять в указанные сроки в целях профилактики, а при обнаружении признаков болезней – в лечебных целях
Все средства защиты растений следует применять в указанные сроки в целях профилактики, а при обнаружении признаков болезней – в лечебных целях

Для каждой культуры следует подбирать определенный препарат, действенный против конкретного вида грибков и бактерий:

• Картофель. Предпосадочная обработка клубней протравителями Тексио Велум, Селест Топ, Максим и прочими на несколько недель защищает растения не только от почвенных, сосущих и листогрызущих насекомых, но и от распространенных грибков. Уже по вегетирующим растениям применяют Док Про, Магникур Нео, Ранман Топ и др.
• Томаты. Фитофтороз – настоящий враг, способный оставить садовода без урожая помидоров. Для защиты кустов используют Магникур Фино, Ридомил Голд, Квадрис и пр.
• Яблоня. Плодовые деревья в период вегетации и до распускания почек обрабатывают препаратами Скор, Магникур Сенсейшен, Хорус и др.
• Виноград. Лоза подвержена целому ряду опасных заболеваний. Защитить растения можно высокоэффективными препаратами Пенкоцеб, Камелот, Топаз и пр.
• Клубника. Самая популярная ягода подвержена гниению и другим болезням. Предотвратить их появление помогут средства Свитч, Магникур Буст, Магникур Гард и др.

Все средства защиты растений следует применять в указанные сроки в целях профилактики, а при обнаружении признаков болезней – в лечебных целях.

Оригинальные фунгицидные средства защитят растения и урожай от ряда грибков и бактерий. Своевременные обработки поддержат здоровье сада и огорода, помогут дольше сохранить урожай во время хранения.

  Все средства защиты растений следует применять в указанные сроки в целях профилактики, а при обнаружении признаков болезней – в лечебных целях
Все средства защиты растений следует применять в указанные сроки в целях профилактики, а при обнаружении признаков болезней – в лечебных целях
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