Бензопилы. Правила эксплуатации

Бензопила — универсальный и незаменимый в домашнем хозяйстве инструмент, способный сэкономить вам тонну времени при выполнении обыденных задач, как заготовка дров на зиму, уход за садовым участком и ремонт зданий (деревянных элементов конструкции). Для длительной и исправной эксплуатации, требуется придерживаться ряда простых правил.

Для длительной и исправной эксплуатации бензопилы следует придерживаться простых правил

Меры безопасности при работе с бензопилой

В первую очередь, необходимо проверить исправность основного механизма. Перед работой проверьте шину бензопилы — она должна быть закреплена на предусмотренном конструкцией инструмента месте, а режущая цепь вставлена в соответствующие пазы и сцеплена со звездочкой.

Важный момент — цепь должна иметь оптимальное натяжение, при слишком высоком есть вероятность порвать цепь. Кроме того, существенно возрастает нагрузка на двигатель, что может привести к заклиниванию и соскоку шины. Хвостовики пилы должны выходить из паза всего на несколько миллиметров — если больше, тогда необходимо отрегулировать натяжение.

При работе с полупрофессиональными и профессиональными бензопилами во время валки деревьев, лесорубам категорически запрещается:

• Валить дерево за один пропил;

• Порезка нескольких сучьев одновременно — пила может соскользнуть и травмировать рабочего;

• Рез выполняется средним участком шины, категорически запрещается резать древесину концом шины;

• После пропила достаточно размера, необходимо покинуть место падения дерева, согласно траектории.

Для длительной и исправной эксплуатации бензопилы следует придерживаться простых правил

Заправка и требования к топливу

Для корректной работы инструмента требуется подготовить смесь из бензина и масла (специально предназначенных для работы двухтактных карбюраторных двигателей) в соотношении 1:40 или 1:50. Система смазки цепи заправляет маслом типа W30-W40.

Техническое обслуживание инструмента

При эксплуатации бензопилы, необходимо регулярно выполнять техосмотр инструмента и выполнять следующие действия:

• Добавлять бензин и масло в соответствии с номинальным расходом двигателя;

• Регулировать натяжение цепи, так как во время эксплуатации она имеет тенденцию к удлинению;

• Смазывать звездочку шины;

• Продувать и тщательно промывать топливные фильтры инструмента;

• Чистить камеру сгорания цилиндра двигателя инструмента;

• Замена комплектующих при малейшем подозрении на неисправность.

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