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четверг, 31 октября 2019 12:59

Бензопила или электропила: что лучше выбрать для сада

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Бензопила или электропила: что лучше выбрать для сада
Преимущества и недостатки электрических и бензиновых пил

Ни один хозяин не сомневается — в хозяйстве нельзя обойтись без пилы. Когда дело доходит до приобретения инструмента, придется выбирать между двумя разновидностями цепных пил — электрическими и бензиновыми. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Каждый, кто имеет отношение к садово-дачным работам, знает, насколько облегчает работу наличие качественной пилы. Речь идет не о ручном инструменте, а о бензиновых и электрических пилах. Чтобы правильно выбрать инструмент, нужно знать особенности каждой категории.

Электропилы

Кроме использования электрической энергии, электропилы имеют некоторые особенности, на которые стоит обратить внимание.

Преимущества электропилы

• Использовать электропилу проще. Обладатель такого инструмента может забыть о сложном обслуживании — достаточно будет включить пилу в розетку.
Цепные электропилы не выделяют в воздух выхлопные газы. Это позволяет работать ими даже в закрытых помещениях.
• Небольшой вес и низкий уровень вибрации обеспечивают комфорт при использовании пилы новичками.

Недостатки электрических пил

• Электрическую цепную пилу невозможно использовать без подключения к сети. Для ее использования в саду придется протянуть удлинитель.
• Электрическим инструментом нельзя работать при повышенной влажности.
• Мощность двигателя электропилы уступает бензиновым вариантам.

Бензопилы

Так же, как и электропилы, бензиновый инструмент имеет особенности, придающие ему определенную специфику при эксплуатации.

Преимущества бензопил

• Пилы с бензиновым двигателем мобильные и универсальные — их можно использовать где угодно и когда угодно, несмотря даже на дождь.
• Это мощный инструмент, который может работать в нескольких режимах работы.

Недостатки бензопил

• Двигатель внутреннего сгорания бензопилы не может работать без бензина и масла, которые нужно смешивать, сохраняя определенные пропорции.
• Выделение выхлопных газов и дыма во время работы с инструментом делает использование цепных бензопил невозможным в закрытых помещениях.

Вывод

Сравнив обе категории садовой техники, можно прийти к определенным выводам. Мощными бензопилами чаще пользуются профессиональные работники для интенсивной работы. А вот для работы в саду и выполнения бытовых заданий полностью подойдет электрическая пила.

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