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понедельник, 31 мая 2021 15:04

Яркий ландшафтный дизайн: пять правил посадки ирисов

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Автор: Екатерина Романчук
  Карликовый ирис сорта Колор Блинд хорошо вписывается в ландшафтный дизайн
Карликовый ирис сорта Колор Блинд хорошо вписывается в ландшафтный дизайн

Ирисы в ландшафтном дизайне очень популярны. Они добавляют благородного вида и формируют пышную основу, в которой прячутся стебли на длинной ножке.

Ирисы на клумбе сложно совместить с другими цветами. Они настолько пышно раскрываются, что легко выдавливают соседей. Хорошая компания с флоксов или бадана. Карликовыми ирисами украшают альпийские горки. Ландшафтные дизайнеры советуют сажать их на фоне светлых камней.

О тонкостях создания иридария рассказала Gazeta.ua Алла Чорногуз, председатель правления Украинского союза ириса.

"Ирис - растение первой половины дня. Это скорее сухолюб, чем любитель влаги. От избытка воды может появиться гниль. Не любит он глубокой посадки - будут мелкие цветы. А может и вообще не зацвести", - пояснила експертка.

Правила иридария:

1. В этой клумбе ирисов следует объединить сорта различных размеров и времени цветения. Самые высокие вырастают до метра. Они идеально подходят для формирования задних планов или сложных цветочных композиций. эффектно смотрятся на фоне туй или можжевельников.

2. Лучше не сажать под деревьями. Там застаивается вода и мало солнца. От этого ирисы не цветут, выпревают и заражаются гнилью.

3. Ирисы хорошо растут на участке после ромашек, роз. Худшие предшественники - лук, чеснок, гладиолусы, лилии, нарциссы.

4. После цветения цветоносы обрезать и эти места посыпать пеплом. Листья срезать осенью.

5. Подпитать ирисы дважды в год - в марте азотными и калийными удобрениями, в сентябре - пеплом. Куриный помет не берет.

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Украшением и ярким акцентом во дворе станут цветники. Чаще всего их располагают рядом с беседками, у входной зоны дома или участка, словом - на самом видном месте.

Для начала стоит подобрать форму цветника и распланировать схему посадки цветов.

Ирисы на клумбе с другими цветами плохо дружат. И все потому, что имеют плотное зеленое основание, которое тянется высоко вверх. Оно бывает настолько пышными, что легко выдавит всех, у кого зеленая часть менее развита. Компанию им могут составить лишь Травянистый многолетник, в которых схожи условия роста и полива. Это может быть флокс метельчатый, бадан, хвост.

Автор: Екатерина Романчук
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