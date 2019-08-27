Ягодный гигант: представили новые сорта ежевики

Сорт Блэк Мэджик дает урожай дважды в год

Новые сорта фруктов и ягод всегда привлекают внимание. Кто-то выращивает их просто для коллекции, а кто-то для хорошего заработка. Например, ежевика. Ее в Америке и Европе называют королевой ягод. С квадратного метра можно собрать больше, чем земляники, малины или смородины.

Новинками ежевики являются американские сорта Фридом и Тревел. Они дают два урожая - в июле и сентябре.

О них рассказывает садовод-селекционер Вячеслав Францишко из Хмельницкого.

"В Украине в этом году впервые собрали белую ежевику сорта Снежный сугроб. Ее вывели американцы еще в 1850-м, но ее не было в Советском Союзе. Тогдашний власти ничего не надо было, кроме пшеницы. Иногда еще яблоки проскакивали. С ежевикой приходится возиться и укрывать . Поэтому семена снежных заносов везли с семенного банка на Аляске. Его разморозили и посеяли в Украине. в этом году уже пробовали урожай новинки, которой почти 170 лет", - уточняет садовник.

Вячеслав Францишко показывает в саду двухметровые кусты ежевики

Также новым сортом является ирландский Литл Блэк Принц - карликовый, его выращивают в горшке. Но он с крупными ягодами - 5 см. Благодаря метровой высоте куста и самоплодовитости, его удобно выращивать на балконе.

Сорт Блэк Мэджик родит дважды в год. Впервые в июле и второй - под агроволокном до Нового года.

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Чтобы выбранные сорта щедро плодоносили, их в августе надо размножить. Сделать у куста канавки и в них пригнуть верхушки однолетних побегов, а не отрезая от куста. Засыпать землей так, чтобы верхушка была снаружи.

За полтора месяца побеги приживутся, раскопать побеги и отрезать вошедшей саженец. К холодам можно пересадить на постоянное место. Посадить на постоянное место и замульчировать хвоей, корой деревьев, соломой, листьями, перегноем или измельченным ботвой кукурузы.

В Институте садоводства Национальной академии аграрных наук Украины вывели новые иммунные сорта яблонь, устойчивые к парше и мучнистой росы. Назвали их Настя, Тодес, Злата, Малуша, Паланка, Дмиана, Берегиня, Дожниця и Соломия. Выбрали именно эти болезни, потому что они самые большие враги яблонь.