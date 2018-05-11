5 комнатных растений, которые лучше очищают воздух летом

Комнатные растения могут заменить влажную уборку и проветривание комнаты. Они спасут от духоты, позаботятся о состоянии кожи и дыхательной системы. Также избавят от усталости, сонливости и раздражительности.

Алоэ

Автор: work-of-art.nl

Алоэ не только освежает воздух в своей квартире или доме, но и очищает его от вредных веществ вроде формальдегида, которую способны выделять мебель.

Домашнее алоэ очень светолюбивое растение, а учитывая его естественную среду обитания, растение желательно разместить на южном окне и не прятать от прямых солнечных лучей.

Фикус

Автор: rastenievod.com

Это растение способно создавать благоприятные условия для влажности в помещении, а также насыщать воздух фитоцидами - веществами, которые активно борются с бактериями.

Монстера

Автор: aikea.by

Растение не только обогащает помещению кислородом и озоном, но и улучшает микроклимат, создает комфортный уровень влажности. Поглощает вредный формальдегид, который выделяют некоторые строительные материалы. Выделяет биологически активные вещества, которые помогают бороться с некоторыми бактериями, вирусами и грибками.

Монстера имеет большие листья, которое задерживает на своей поверхности пыль. И еще это растение является настоящим барометром, она обладает способностями предсказывать погоду. Перед началом грозы или дождя, на ее листьях появляются капельки воды.

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Бамбук

Автор: http://vidpoviday.com

Комнатный бамбук обогащает комнату большим количеством кислорода. Размещать его следует в юго-восточной части квартиры, поскольку он еще и притягивает удачу.

Для бамбука подойдет отлично светлое место для лучшего фотосинтеза, также летом рекомендуется устанавливать его на открытом воздухе, защитив от порывов ветра.

Пеперомия туполистная

Автор: Tc-pozhsnab.ru

Эта красивая комнатное растение увлажняет воздух, активно борется с влиянием бактерий, а также устраняет токсины, замещая их полезным кислородом. Хотя это растение не требует тщательного ухода, но ее все же стоит прятать от прямых солнечных лучей.