5 комнатных растений, которые лучше очищают воздух летом

Комнатные растения могут заменить влажную уборку и проветривание комнаты. Они спасут от духоты, позаботятся о состоянии кожи и дыхательной системы. Также избавят от усталости, сонливости и раздражительности.
Алоэ
Алоэ не только освежает воздух в своей квартире или доме, но и очищает его от вредных веществ вроде формальдегида, которую способны выделять мебель.
Домашнее алоэ очень светолюбивое растение, а учитывая его естественную среду обитания, растение желательно разместить на южном окне и не прятать от прямых солнечных лучей.
Фикус
Это растение способно создавать благоприятные условия для влажности в помещении, а также насыщать воздух фитоцидами - веществами, которые активно борются с бактериями.
Монстера
Растение не только обогащает помещению кислородом и озоном, но и улучшает микроклимат, создает комфортный уровень влажности. Поглощает вредный формальдегид, который выделяют некоторые строительные материалы. Выделяет биологически активные вещества, которые помогают бороться с некоторыми бактериями, вирусами и грибками.
Монстера имеет большие листья, которое задерживает на своей поверхности пыль. И еще это растение является настоящим барометром, она обладает способностями предсказывать погоду. Перед началом грозы или дождя, на ее листьях появляются капельки воды.
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Бамбук
Комнатный бамбук обогащает комнату большим количеством кислорода. Размещать его следует в юго-восточной части квартиры, поскольку он еще и притягивает удачу.
Для бамбука подойдет отлично светлое место для лучшего фотосинтеза, также летом рекомендуется устанавливать его на открытом воздухе, защитив от порывов ветра.
Пеперомия туполистная
Эта красивая комнатное растение увлажняет воздух, активно борется с влиянием бактерий, а также устраняет токсины, замещая их полезным кислородом. Хотя это растение не требует тщательного ухода, но ее все же стоит прятать от прямых солнечных лучей.
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