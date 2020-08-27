"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в автобіографії "Мислю, отже граю".

Того дня Італія в серії пенальті обіграла Францію і вчетверте стала найсильнішою командою планети. Її очолював Марчелло Ліппі – перший тренер, який вигравав Лігу чемпіонів і Кубок світу.

У його гравців із золотого складу краще виходило на полі, ніж на тренерській лаві. Капітан Фабіо Каннаваро, який узяв "Золотий м'яч", провалився в Саудівській Аравії, нині працює в периферійному Китаї. Філіппо Індзагі посів із "Міланом" 10-те місце в чемпіонаті, а згодом його звільнили зі скромної "Болоньї". Дженнаро Гаттузо протримався в "Мілані" півтора року і зганьбився у групі Ліги Європи. Очолив "Наполі" та привів його до сьомого місця. Хоча торік команда була другою. Виграв Кубок Італії, але з футболом, від якого хочеться перемкнути канал. Алессандро Неста не зміг вивести "Фрозіноне" до вищої ліги.

В італійській тренерській школі криза. Часи Арріго Саккі, Фабіо Капелло, Марчелло Ліппі, Карло Анчелотті минули. Наступники – Массіміліано Аллегрі та Антоніо Конте – фахівці якісні, але калібром нижчі. Їхня стеля – фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Востаннє італійська команда ставала найкращою в Європі

10 років тому. Це був "Інтер" із португальським тренером

Жозе Моуріньйо.

Мозком Франції, яка програла Італії 2006-го, був Зінедін Зідан. Нині – триразовий переможець Ліги чемпіо­нів на чолі іспанського "Реала".

Мозком чемпіонів був Андреа Пірло. Остання надія Італії