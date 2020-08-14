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Роман Шахрай
Роман Шахрай
17 августа 2020
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Допоміг "Ювентусу" приборкати "Мілан"
У першій половині 1990-х "Мілан" домінував у італійському та європейському футболі. Команда чотири рази перемогла в національному чемпіонаті та тричі ...
понедельник, 17 августа 2020 17:05
Роман Шахрай
Роман Шахрай
Журналист

Допоміг "Ювентусу" приборкати "Мілан"

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У першій половині 1990-х "Мілан" домінував у італійському та європейському футболі. Команда чотири рази перемогла в національному чемпіонаті та тричі поспіль грала у фіналі Ліги чемпіонів. Та навесні ­1996-го клуб Сільвіо Берлусконі програв у Кубку УЄФА французькому "Бордо". Сенсаційності двоматчевій дуелі додавав її перебіг. "Мілан" виграв у першому матчі вдома – 2:0, але на виїзді був знищений – 0:3 – вилетів із турніру, якого ніколи не вигравав.

Берлусконі мав звичку: купувати футболістів, які забивали м'ячі у ворота його команди. Тому влітку надіслав помічника Адріано Ґалліані до "Бордо", щоб той узяв Крістофа Дюґаррі – саме він у провальному для "Мілана" поєдинку зробив дубль. Натомість інший лідер "Бордо" – француз 24-річний Зінедін Зідан вирушив у Турин до футбольного клубу "Ювентус".

Це була ключова помилка керівництва "Мілана". Дюґаррі став символом подальшого провалу клубу Берлусконі: 1997-го команда програла норвезькому "Русенборгу" в Лізі чемпіонів, посіла 11-те місце в чемпіонаті, Дюґаррі перейшов до "Барселони".

А "Ювентус" вигравав чемпіонати Італії та грав у фіналі Ліги чемпіонів. Команда, у якій був Зідан, відібрала у принципового суперника статус гегемона європейського футболу. А сам француз вийшов на пік ­1998-го – став чемпіоном світу, забивши двічі у фіналі бразильцям, і виграв "Золотий м'яч".

Однак у Турині Зідана не дуже люблять. Бо 2001-го він захотів до іспанського "Реала" і написав про це на серветці президенту клубу Флорентіно Пересу. І саме в Мадриді Зізу почав творити історію. П'ять виграшів Ліги чемпіонів – гравець, помічник тренера і тричі поспіль головний тренер – не дадуть збрехати

Автор: Роман ШАХРАЙ, журналіст
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