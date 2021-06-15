"Да пропади она пропадом эта картошка! Лучше концерт послушаю" - как в Гайсине гуляли на фестивале

Фото: Ирина МАМРЫГА

- Надо же как хорошо! Наталья Игнатьевна была бы счастлива. Общались с ней осенью, она имела множество планов к празднованию годовщины со дня рождения своего отца. Горела идеями, а перед новым годом внезапно умерла. Очень жаль, - говорит женщина невысокого роста в вышиванке в городе Гайсин Винницкой области. 12 июня здесь прошел V Всеукраинский фестиваль-конкурс аутентичных коллективов на приз фольклориста и этнографа Гната Танцюры. Мероприятие приурочили к 120-й годовщине.

Автор: Ирина МАМРЫГА В городе Гайсин Винницкой области прошел V Всеукраинский фестиваль-конкурс аутентичных коллективов на приз фольклориста и этнографа Гната Танцюры

Центральной улицей фольклорные коллективы идут в музей-усадьбу Гната Танцюры. Там исполняют песню "Ой роде мой", которую Игнат Трофимович записал от своей землячки Евдокии Зуихи. Рядом в парке им. Богдана Хмельницкого более 30 мастеров народного творчества представляют свои изделия.

Мастер Елена Грошовик демонстрирует куклы-мотанки и изделия из яичной скорлупы. Вышивает на них лентами, вырезает узоры.

- Увидела в интернете работы в такой технике и решила попробовать, - рассказывает Елена Грошовик. - Сначала с яичной скорлупой работала, используя инструменты из набора для маникюра. Затем заказала небольшую бор-машинку. Свои изделия еще не продавала. Но видела, что в сети продают просто раскрашенное гусиное яйцо аж за 500 гривен.

- Вы просто не цените свой труд, - присоединяется к разговору прохожая женщина. - У вас настоящие шедевры и люди будут их покупать. Вот только видела, как подошли к одному мастеру и одним махом купили товара на две тысячи гривен.

Автор: Ирина МАМРЫГА Елена Грошовик демонстрирует изделия из яичной скорлупы

Рядом представляет свои гончарные изделия народная мастерица Татьяна Шпак из села Бубновка. На столике разложены преимущественно лошадки, петушки и свистульки, на устланной зельем земле лежат тарелки и миски различных размеров. Все изделия Татьяны Ивановны украшены традиционной бубновской росписю. Самые большие миски стоят по 200 гривен, маленькие можно приобрести за 70. Возле стола мастера собралось немало людей.

- А все лошадки с различным рисунком? - интересуется женщина в зеленом брючном костюме.

- Да. Орнаменты выходят каждый раз разные, но состоят из элементов бубновской росписи. И цвета неизменные - черный, зеленый и белый, - объясняет мастерица.

Автор: Ирина МАМРЫГА Татьяна Шпак представляет свои гончарные изделия

Чуть дальше разложены корзины из лозы. Мальчик лет 11 сидит на лавочке и плетет еще один. Другие дети сидят рядом и смотрят в телефоны.

- Я хожу на кружок лозоплетения, действующий при школе в селе Бондуры. Там учитель Борис Андреевич Павлюк научил нас плести, - объясняет школьник Владимир Сула.

Автор: Ирина МАМРЫГА Владимир Сула с Бондуров плетет корзины из лозы

Мастер Раиса Била из села Митлинцы показывает молодой женщине с девочкой лет пяти свои куклы.

- А разве они не фабричные? - переспрашивает женщина. - Трудно поверить, что такую ​​красоту можно сделать дома.

- Ничего тут сложного нет. Занялась куклами этой зимой. Маленькие делаю из полимерной глины, а личика больших кукол делаю с синдепона, сверху обтягиваю женскими колготами. Сначала была идея делать эльфов, но оказалось, что не всем нравятся их длинные ушки, поэтому делаю просто таких красавиц и красавчиков. Вот эта кукла - копия моей внучки Сони, - Раиса Андреевка показывает куклу с рыжими волосами и в светлом платье и шляпке.

Автор: Ирина МАМРЫГА Раиса Била делает куклы из полимерной глины

Молодые супруги подходит к мастерице Валентины Бачинской из города Тростянец. Она пишет картины акриловыми красками в стиле петриковской росписи. Меньшие стоят 150 грн, большие - 400-450 грн.

- Вот эта картина идеально подойдет для нашей кухни, - тихо говорит жена мужу. Тот кивает головой.

Кроме картин мастерица расписывает петриковской росписью чайные домики, записные книжки, сумки, обложки для документов.

- Идей очень много, - признается Валентина. - Жаль, что в сутках всего 24 часа, не успеваю все воплощать.

Автор: Ирина МАМРЫГА Валентина Бачинская пишет картины в стиле петриковской росписи

Недалеко от нее демонстрирует авторские куклы-мотанки Галина Базюнь из Гайсина.

- Это Солоха сложила руки в бока, - показывает свое изделие мастер, - а это - царевна Ярославна. Вот сделала куклу в традиционной вышитой одежде Песчанского района. Благодаря своему увлечению изучаю орнаменты разных районов Украины.

Автор: Ирина МАМРЫГА Галина Базюнь демонстрирует авторские куклы-мотанки

Далее вдоль аллей парка разместились светлицы сельских территориальных общин. Там представляют старинную одежду и традиционные украинские блюда. Ближе к обеду начинают угощать желающих.

Автор: Ирина МАМРЫГА Сельские территориальные общины представляют старинную одежду и традиционные украинские блюда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города

На небольшой сцене у центрального фонтана выступают фольклорные коллективы. Люди на скамейках слушают концерт, некоторые подходит ближе сфотографировать. Конкурсные номера показывают на большой сцене возле дома культуры. Там сидит жюри, которое оценивает выступления.

- Хорошо, хоть дождя нет, - говорит дородная женщина в легком платье. - А вот с завтрашнего дня обещают ливни. Надо бы сегодня пойти на огород полоть, но пусть пропадет та картошка, лучше хороший концерт послушаю.

Всего в фестивале приняли участие 46 коллективов и исполнителей из девяти областей Украины. Почетными гостями праздника стали фольклорный ансамбль "Кралица" Киевского Национального университета культуры и искусств и академический ансамбль песни и танца "Подолье" Винницкой областной филармонии имени Николая Леонтовича. В вечерней программе выступил фолк-рок-группа "TOLOKA".

Автор: Ирина МАМРЫГА Кубок-приз Гната Танцюры получил фольклорно-этнографический ансамбль «Кумаси» села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область

Кубок-приз Гната Танцюры получил фольклорно-этнографический ансамбль "Кумаси" села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область. Приз выглядит большой деревянной писанки с портретом фольклориста. Его изготовило супругов Владимира и Надежды Гриб с города Тульчин. Они уже 20 лет являются постоянными авторами Кубка.

Кроме кубка коллектив "Кумаси" получил сертификат на бесплатный экземпляр трехтомное собрание сочинений Гната Танцюры от издательства "Буква".

Автор: Ирина МАМРЫГА Кубок-приз Гната Танцюры получил фольклорно-этнографический ансамбль «Кумаси» села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кто прямо сейчас готов дать любую сумму — 10, 15 тысяч?" - дизайнерка устроила распродажу вещей, чтобы помогти бойцам

10 июня 1901 года в селе Зятковцы Гайсинского уезда Каменец-Подольской губернии, сейчас Гайсинский район Винницкой области, родился украинский этнограф, фольклорист и педагог Игнат Танцюра. Он собрал более 5 тыс. украинских песен с мелодиями, около тысячи сказок, легенд, преданий, улыбок и анекдотов, 615 загадок, 144 образца танцев, сотни заговоров, причитаний, примет, поверий.