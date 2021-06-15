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вторник, 15 июня 2021 12:49

"Да пропади она пропадом эта картошка! Лучше концерт послушаю" - как в Гайсине гуляли на фестивале
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В городе Гайсин Винницкой области прошел V Всеукраинский фестиваль-конкурс аутентичных коллективов на приз фольклориста и этнографа Гната Танцюры
Фото: Ирина МАМРЫГА
Сельские территориальные общины представляют старинную одежду и традиционные украинские блюда
Татьяна Шпак представляет свои гончарные изделия
Елена Грошовик демонстрирует изделия из яичной скорлупы
Галина Базюнь демонстрирует авторские куклы-мотанки

- Надо же как хорошо! Наталья Игнатьевна была бы счастлива. Общались с ней осенью, она имела множество планов к празднованию годовщины со дня рождения своего отца. Горела идеями, а перед новым годом внезапно умерла. Очень жаль, - говорит женщина невысокого роста в вышиванке в городе Гайсин Винницкой области. 12 июня здесь прошел V Всеукраинский фестиваль-конкурс аутентичных коллективов на приз фольклориста и этнографа Гната Танцюры. Мероприятие приурочили к 120-й годовщине.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  В городе Гайсин Винницкой области прошел V Всеукраинский фестиваль-конкурс аутентичных коллективов на приз фольклориста и этнографа Гната Танцюры
В городе Гайсин Винницкой области прошел V Всеукраинский фестиваль-конкурс аутентичных коллективов на приз фольклориста и этнографа Гната Танцюры

Центральной улицей фольклорные коллективы идут в музей-усадьбу Гната Танцюры. Там исполняют песню "Ой роде мой", которую Игнат Трофимович записал от своей землячки Евдокии Зуихи. Рядом в парке им. Богдана Хмельницкого более 30 мастеров народного творчества представляют свои изделия.

Мастер Елена Грошовик демонстрирует куклы-мотанки и изделия из яичной скорлупы. Вышивает на них лентами, вырезает узоры.

- Увидела в интернете работы в такой технике и решила попробовать, - рассказывает Елена Грошовик. - Сначала с яичной скорлупой работала, используя инструменты из набора для маникюра. Затем заказала небольшую бор-машинку. Свои изделия еще не продавала. Но видела, что в сети продают просто раскрашенное гусиное яйцо аж за 500 гривен.

- Вы просто не цените свой труд, - присоединяется к разговору прохожая женщина. - У вас настоящие шедевры и люди будут их покупать. Вот только видела, как подошли к одному мастеру и одним махом купили товара на две тысячи гривен.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Елена Грошовик демонстрирует изделия из яичной скорлупы
Елена Грошовик демонстрирует изделия из яичной скорлупы

Рядом представляет свои гончарные изделия народная мастерица Татьяна Шпак из села Бубновка. На столике разложены преимущественно лошадки, петушки и свистульки, на устланной зельем земле лежат тарелки и миски различных размеров. Все изделия Татьяны Ивановны украшены традиционной бубновской росписю. Самые большие миски стоят по 200 гривен, маленькие можно приобрести за 70. Возле стола мастера собралось немало людей.

- А все лошадки с различным рисунком? - интересуется женщина в зеленом брючном костюме.

- Да. Орнаменты выходят каждый раз разные, но состоят из элементов бубновской росписи. И цвета неизменные - черный, зеленый и белый, - объясняет мастерица.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Татьяна Шпак представляет свои гончарные изделия
Татьяна Шпак представляет свои гончарные изделия

Чуть дальше разложены корзины из лозы. Мальчик лет 11 сидит на лавочке и плетет еще один. Другие дети сидят рядом и смотрят в телефоны.

- Я хожу на кружок лозоплетения, действующий при школе в селе Бондуры. Там учитель Борис Андреевич Павлюк научил нас плести, - объясняет школьник Владимир Сула.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Владимир Сула с Бондуров плетет корзины из лозы
Владимир Сула с Бондуров плетет корзины из лозы

Мастер Раиса Била из села Митлинцы показывает молодой женщине с девочкой лет пяти свои куклы.

- А разве они не фабричные? - переспрашивает женщина. - Трудно поверить, что такую ​​красоту можно сделать дома.

- Ничего тут сложного нет. Занялась куклами этой зимой. Маленькие делаю из полимерной глины, а личика больших кукол делаю с синдепона, сверху обтягиваю женскими колготами. Сначала была идея делать эльфов, но оказалось, что не всем нравятся их длинные ушки, поэтому делаю просто таких красавиц и красавчиков. Вот эта кукла - копия моей внучки Сони, - Раиса Андреевка показывает куклу с рыжими волосами и в светлом платье и шляпке.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Раиса Била делает куклы из полимерной глины
Раиса Била делает куклы из полимерной глины

Молодые супруги подходит к мастерице Валентины Бачинской из города Тростянец. Она пишет картины акриловыми красками в стиле петриковской росписи. Меньшие стоят 150 грн, большие - 400-450 грн.

- Вот эта картина идеально подойдет для нашей кухни, - тихо говорит жена мужу. Тот кивает головой.

Кроме картин мастерица расписывает петриковской росписью чайные домики, записные книжки, сумки, обложки для документов.

- Идей очень много, - признается Валентина. - Жаль, что в сутках всего 24 часа, не успеваю все воплощать.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Валентина Бачинская пишет картины в стиле петриковской росписи
Валентина Бачинская пишет картины в стиле петриковской росписи

Недалеко от нее демонстрирует авторские куклы-мотанки Галина Базюнь из Гайсина.

- Это Солоха сложила руки в бока, - показывает свое изделие мастер, - а это - царевна Ярославна. Вот сделала куклу в традиционной вышитой одежде Песчанского района. Благодаря своему увлечению изучаю орнаменты разных районов Украины.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Галина Базюнь демонстрирует авторские куклы-мотанки
Галина Базюнь демонстрирует авторские куклы-мотанки

Далее вдоль аллей парка разместились светлицы сельских территориальных общин. Там представляют старинную одежду и традиционные украинские блюда. Ближе к обеду начинают угощать желающих.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Сельские территориальные общины представляют старинную одежду и традиционные украинские блюда
Сельские территориальные общины представляют старинную одежду и традиционные украинские блюда

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На небольшой сцене у центрального фонтана выступают фольклорные коллективы. Люди на скамейках слушают концерт, некоторые подходит ближе сфотографировать. Конкурсные номера показывают на большой сцене возле дома культуры. Там сидит жюри, которое оценивает выступления.

- Хорошо, хоть дождя нет, - говорит дородная женщина в легком платье. - А вот с завтрашнего дня обещают ливни. Надо бы сегодня пойти на огород полоть, но пусть пропадет та картошка, лучше хороший концерт послушаю.

Всего в фестивале приняли участие 46 коллективов и исполнителей из девяти областей Украины. Почетными гостями праздника стали фольклорный ансамбль "Кралица" Киевского Национального университета культуры и искусств и академический ансамбль песни и танца "Подолье" Винницкой областной филармонии имени Николая Леонтовича. В вечерней программе выступил фолк-рок-группа "TOLOKA".

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Кубок-приз Гната Танцюры получил фольклорно-этнографический ансамбль «Кумаси» села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область
Кубок-приз Гната Танцюры получил фольклорно-этнографический ансамбль «Кумаси» села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область

Кубок-приз Гната Танцюры получил фольклорно-этнографический ансамбль "Кумаси" села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область. Приз выглядит большой деревянной писанки с портретом фольклориста. Его изготовило супругов Владимира и Надежды Гриб с города Тульчин. Они уже 20 лет являются постоянными авторами Кубка.

Кроме кубка коллектив "Кумаси" получил сертификат на бесплатный экземпляр трехтомное собрание сочинений Гната Танцюры от издательства "Буква".

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Кубок-приз Гната Танцюры получил фольклорно-этнографический ансамбль «Кумаси» села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область
Кубок-приз Гната Танцюры получил фольклорно-этнографический ансамбль «Кумаси» села Чагов Оратовской территориальной общины Винницкая область

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10 июня 1901 года в селе Зятковцы Гайсинского уезда Каменец-Подольской губернии, сейчас Гайсинский район Винницкой области, родился украинский этнограф, фольклорист и педагог Игнат Танцюра. Он собрал более 5 тыс. украинских песен с мелодиями, около тысячи сказок, легенд, преданий, улыбок и анекдотов, 615 загадок, 144 образца танцев, сотни заговоров, причитаний, примет, поверий.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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