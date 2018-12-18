Жеваго рассказал, почему мост через Днепр выгоднее строить не в Кременчуге

Народный депутат Украины Константин Жеваго: "Мосты следует строить там, где идет самый большой грузопоток" Фото: sportarena.com

В планировании масштабных проектов и государству, и бизнесу следует руководствоваться экономической целесообразностью.

Так считает народный депутат Украины Константин Жеваго. Об этом он завил, посещая 17 декабря Крюковский вагоностроительный завод, пишет "Кременцугская газета".

Журналисты поинтересовались строительством моста через Днепр.

"Я знаю, какая это проблема для города. Но во всем, что мы делаем, должны быть разум и экономическая целесообразность. Мосты должны строиться там, где идет самый большой грузопоток. А старый мост через Днепр в Кременчуге необходимо ремонтировать.

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Еще со времен Советского Союза в Кременчуге был Нефтеперерабатывающий завод, имевший мощности 18 миллионов тонн по переработке нефти. Но сейчас кременчугский НПЗ работает меньше чем на 2 миллиона тонн. С другой стороны, Полтавский ГОК, Еристовский, а завтра и Белановский будут работать на производство 20 миллионов тонн грузов. И эти объемы не должны ехать через Кременчугский мост, который расположен практически в центре города.

Финансирование на строительство моста должны предоставить китайские партнеры. Но нам нужно пройти ещё период выборов, политической и экономической нестабильности", - подчеркнул Константин Жеваго.

17 декабря Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) передал партию из 50 грузовых вагонов Еристовском горнообогатительном комбината (ГОК), входящий в компанию FERREXPO. Ее основатель и руководитель, народный депутат Украины Константин Жеваго, отметил, что для производства грузовых вагонов были задействованы различные предприятия региона.