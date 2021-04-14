Женщина сжигала мусор и получила ожоги всего тела

Пенсионерка получила смертельные ожоги, когда сжигала мусор. Фото: rivnepost.rv.ua

В Одесской области в городе Окны погибла 77-летняя женщина, которая сжигала мусор во дворе.

Огонь внезапно перебросился на ее одежду и пенсионерка получила ожоги всего тела, сообщили в ГУЧП области.

Женщину госпитализировали. Однако спасти жизнь ей не удалось.

Следователи открыли производство с пометкой "внезапная смерть". Продолжаются следственные действия.

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Напомним, на Закарпатье в результате сжигания сухой травы получил ожоги тела 34-летний житель села Горинчево. У мужчины диагностировали термические ожоги головы, туловища, рук и ног - всего 60% площади тела, а также ожоговый шок.