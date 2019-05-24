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пятница, 24 мая 2019 03:16

Зеленский поедет в Закарпатье

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Зеленский поедет в Закарпатье
Зеленский готов поехать в Закарпатье. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

Зеленский позвонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на Закарпатье, сообщили в пресс-центре ОГА.

Галас доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы с количеством подтопленных дворохозяйств и сельхозугодий, разрушенных берегоукреплений и объектов инфраструктуры, возможными человеческими жертвами (несчастный случай с 11-летним школьником в Воловце, который упал в реку).

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Закарпатская область сильно пострадала от капризов погоды. Дождями залило практически все районы и по состоянию на утро четверга, 23 мая, уровень воды в реке Уж превысил исторический максимум.

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