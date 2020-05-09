Зеленский почтил память погибших воинов Второй мировой войны на Закарпатье

Президент Володимир Зеленський поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам'ять загиблих воїнів. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в субботу 9 мая на Закарпатье почтил память погибших воинов, освобождавших Украину от нацистских оккупантов.

Президент прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область, сообщает офис президента.

Глава государства посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

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"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа - у каждого в сердце ", - отметил Владимир Зеленский.

Также Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы.

8 мая Президент Владимир Зеленский посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям" в поселке Меловое на Луганщине, которое разделено границей между Украиной и Россией.