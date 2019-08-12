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понедельник, 12 августа 2019 21:17

Зеленский освободил 11 председателей РГА на Львовщине

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Зеленский освободил 11 председателей РГА на Львовщине
Президент подписал указы об увольнении. Фото: "Слово и Дело"

Президент Украины Владимир Зеленский освободил 11 глав районных государственных администраций во Львовской области.
Он подписал распоряжение, повидомляетьсяна официальный сайт главы государства.

Освобождены от занимаемых должностей председателя Бродовский РГА Игорь Крысько, Буской РГА Петр Мороз, Жидачевской РГА Василий Татарин, Золочевской РГА Владимир Недзельский, Николаевской РГА Андрей Коса, Перемышлянской РГА Владимир Танчин, Радеховской РГА Сергей Ивах, Сколивской РГА Богдан Янко, Сокальской РГА Андрей Дяченко, Старосамборского РГА Иван Грись, Яворивской РГА Игорь Самардак.

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Чиновники уволены с формулировкой "в связи с истечением срока полномочий президента Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

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