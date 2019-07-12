Зеленский и Филатов заключили пари

Президент Украины Владимир Зеленский предложил мэру Днепра Борису Филатову пари: если ремонт моста не завершат к 14 сентября - мэр уходит в отставку

Реконструкция верхней части Центрального моста завершат ко Дню города. К этому времени здесь полностью отремонтируют дорожное покрытие, выложат дополнительный ряд деформационных швов, протянут сеть троллейбусных линий.

Ход работ 12 июля осмотрели президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов.

"Мы стали единственной общиной в Украине, которая за счет только городского бюджета решилась выполнить такую ​​масштабную реконструкцию. К началу капитального ремонта Центральный мост был в ужасном состоянии. Изношенные балки и металлические конструкции переправы могли вызвать настоящую катастрофу. Было много трудностей: подрядчик, который срывал все сроки, дополнительные работы, которые невозможно было предусмотреть до начала ремонта, никто не знал, в каком состоянии мост под асфальтом. Однако сейчас мы можем со всей ответственностью сказать, что уже на День города Новый мост будет открыт, и он будет полностью безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения", - отметил Борис Филатов.

Президент Украины в свою очередь предложил Борису Филатову заключить пари, на которое мэр сразу согласился: если ремонт моста не завершат к 14 сентября - Борис Филатов уходит в отставку.