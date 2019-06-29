Жареный кабанчик и хот-дог с рыбой: как проходит фестиваль полевой кухни

Фото: Ирина Кальченко

В Виннице 29 июня в 14:00 открылся ежегодный фестиваль полевой кухни, посвященный памяти винничанина Тараса Сыча. Он работал поваром на востоке Украины. Погиб 3 года назад.

В центральном городском парке на фонтанной площади готовят на огне уху, борщ и кашу в котле. Изюминкой фестиваля является жареный кабан.

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

Финалист проекта "Мастер-шеф" Игорь Масевич этого года жарит рыбу на огне и домашние хот-доги с рыбой, морковью и чесночным соусом. У столике собралась большая очередь.

"В этом году я сам позвонил и забронировал место на фестивале. Готовим блюда такие, как у бойцов на войне. Хотим напомнить людям, что война еще не закончилась и бойцы продолжают погибать. Хоть таким образом мы можем приобщиться к событиям на востоке", - говорит один из организаторов фестиваля Евгений Майданик.

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

Вместо билета люди покупают тарелку с фирменной эмблемой фестиваля за 50 гривен. С ней можно ходить и брать столько блюд, сколько сможешь есть. Вырученные деньги пойдут на помощь бойцам ООС.

На территории находится шесть полевых кухонь. Среди которых военные, полиция, служба министерства по чрезвычайным ситуациям, организация воинов-афганцев, ОО "Росток", ОО "Мольфар".

"Надеемся, что в следующем году вырученные деньги пойдут на восстановление и развитие востока нашей страны", - говорит Евгений Майданик.

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

Рядом со сценой стоят палатки с грузинской кухней. Здесь готовят шашлык, овощи-гриль, лаваши, жареный картофель и салаты. 100 граммов шашлыка стоит 50 грн. Лаваш с сыром сулугуни - 30. За 100 граммов картофеля надо заплатить 20 грн.

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

В этом году представлены военные выставки. Среди них выставка музея воздушных сил Украины, посвященная фестивалю. Каждый желающий может прийти и примерить военную каску, научиться разбирать автомат Калашникова и сфотографироваться у военного автомобиля БТР.

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

"На фестиваль хожу каждый год. Уже успела попробовать жареного кабанчика. Немного пересолили", - говорит 35-летняя винничанка Елена (фамилию просит не называть).

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

На сцене выполняют украинские песни оркестр национальной гвардии, оркестр министерства по чрезвычайным ситуациям и ансамбль афганцев.

Автор: Ирина Кальченко Фестиваль полевой кухни 2019

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Тарас Сыч - солдат Вооруженных сил Украины. Участвовал в событиях Революции Достоинства. К добровольческих формирований пошел с Майдана. Повар 25-го отдельного мотопехотного батальона. Помогал раненым, оружие в руки не брал принципиально. Питание для бойцов готовил 3 раза в день - один - для 37-ми человек. Погиб 13 февраля во время минометного обстрела террористами у Дебальцево - снаряд разнес поварской палатку. 27 марта 2015-го с Тарасом попрощались в Виннице, похоронен на Центральном городском кладбище, Аллея Славы.