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Заработало приложение, которое реагирует на чрезвычайные события

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Заработало приложение, которое реагирует на чрезвычайные события
Мобильное приложение фиксирует и отправляет точные координаты лица различными способами. Фото: tvoemisto.tv

Ассоциация горных проводников "Ровинь" запустила мобильное приложение "Самоспасатель".

Его целью является повышение уровня безопасности граждан Львовщины, в том числе и детей с помощью современных методов и технологий для быстрого информирования и оперативного реагирования на чрезвычайные события, - сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Программа "Самоспасатель" предусматривает быстрый поиск людей, в частности детей, потерявшихся на местности (лес, горы, мегаполисы). Если человек потерялся или ему стало плохо (ногу подвернул, не может самостоятельно передвигаться по лесу и т.д.) нажав кнопку в специальном приложении, отправляет автоматически сформированное сообщение близким и родным, а также при необходимости в соответствующие службы (101, 102, 103, 112) в один клик.

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Мобильное приложение фиксирует и отправляет точные координаты лица различными способами ( "sms", "viber", "e-mail" и т.п.). Имея координаты человека, его очень легко найти службам и своевременно оказать необходимую помощь.

После получения сигнала от пострадавшего, спецслужбы могут ему позвонить для выяснения обстоятельств. Предусмотрена возможность автоматической публикации сигнала "SOS" от пострадавшего на его странице в "Facebook", чтобы его неравнодушные друзья помогли спецслужбам в поисках.

Сигнал может отправляться с не только через оператора мобильной связи, но и через включенный на телефоне "GPS". "Ассоциация горных проводников" Ровинь "стал проектом-победителем конкурса для общественных организаций в рамках выполнения Региональной программы содействия развитию информационного пространства и гражданского общества во Львовской области на 2018-2020 годы в 2018 году.

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел представил новый электронный сервис. Каждый водитель самостоятельно сможет проверить, было ли выдано свидетельство по указанному номеру.

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16
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