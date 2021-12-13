Западные области засыпает снегом

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Западные области Украины засыпали снегом. Спасатели постоянно отслеживают ситуацию на трассах, областные центры расчищают от снега.

Во Львове сообщают, что с минувшей ночи в городе работает уборочная техника и будет работать до ночи, поскольку снег не прекращает падать. В городе работают 96 единиц техники и около 2,5 тыс. работников. Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Мэрия отмечает, что запаркованные машинами улицы мешают работе уборочной техники.

В ближайшие двое суток на территории Украины будет оставаться влажная воздушная масса, в большинстве областей ожидаются осадки. От небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега.

На Прикарпатье произошло смещение скального грунта на проезжую часть дороги Розтоки - Великий Рожин. Проезд для транспорта в Косовском районе заблокирован.