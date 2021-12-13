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понедельник, 13 декабря 2021 19:03

Западные области засыпает снегом
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Последствия снегопадов во Львове
Фото: ЛГС
Последствия снегопадов во Львове
Последствия снегопадов во Львове
Последствия снегопадов во Львове
Последствия снегопадов во Львове

Западные области Украины засыпали снегом. Спасатели постоянно отслеживают ситуацию на трассах, областные центры расчищают от снега.

Во Львове сообщают, что с минувшей ночи в городе работает уборочная техника и будет работать до ночи, поскольку снег не прекращает падать. В городе работают 96 единиц техники и около 2,5 тыс. работников. Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Мэрия отмечает, что запаркованные машинами улицы мешают работе уборочной техники.

В ближайшие двое суток на территории Украины будет оставаться влажная воздушная масса, в большинстве областей ожидаются осадки. От небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега.

На Прикарпатье произошло смещение скального грунта на проезжую часть дороги Розтоки - Великий Рожин. Проезд для транспорта в Косовском районе заблокирован.

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13
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