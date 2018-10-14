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воскресенье, 14 октября 2018 04:25

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными
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С первого ноября неожиданно закрывают частный контактный зоопарк в селе Казатин Казатинского района Винницкой области. Его открыли год назад.

В Казатине закрывают зоопарк, в котором позволяли играть с животными
Фото: Татьяна САРАХАН
В Казатине закрывают зоопарк, в котором позволяли играть с животными
В Казатине закрывают зоопарк, в котором позволяли играть с животными
В Казатине закрывают зоопарк, в котором позволяли играть с животными
В Казатине закрывают зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Владельцы говорят, что зоодворик содержать не рентабельно.

"Я не могу затягивать насильно людей. Мы ездили по школам. Раздавали приглашения. От силы по два класса от школы приехали в зоопарк. Некоторые школы вообще не приехали. Жаль, очень много сил вложили, но ничего не поделаешь. Нет смысла. Уже продаем шиншилл", - говорит Gazeta.ua владелец зоодворика Александр Автухов.

Хозяева оставят лишь нескольких животных. В частности, пони, енотов. С ними будут выходить в центральный парк отдыха города Казатин. Остальных животных вернут предыдущим хозяевам или продадут.

Пока зоопарк открыт для посетителей. Для взрослых вход 20 грн, а детям - 15 грн. Корм животным - 10 грн.

В соцсети Автухова предлагают созвониться с турагентствами, чтобы возили желающих на экскурсии. Включали в программу тура. Еще рекомендуют брать курс на областные центры.

"Вам надо расширить географию... Сил, терпения и веры в себя. Это не легко, но реально. Просто быстро и легко не будет", - пишут пользователи.

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Александр Автухова с женой создал контактный зоодворик в собственном дворе в прошлом году. Он уникален тем, что животными можно играть, держать на руках, гладить, кормить.

Построили вольеры для животных и в течение года покупали животных. Преимущественно их искали по интернету и через знакомых. Покупали маленькими, чтобы приучались к человеческим рукам но не были дикими.

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Дата
14
октября

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

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