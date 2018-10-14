Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

С первого ноября неожиданно закрывают частный контактный зоопарк в селе Казатин Казатинского района Винницкой области. Его открыли год назад.
Владельцы говорят, что зоодворик содержать не рентабельно.
"Я не могу затягивать насильно людей. Мы ездили по школам. Раздавали приглашения. От силы по два класса от школы приехали в зоопарк. Некоторые школы вообще не приехали. Жаль, очень много сил вложили, но ничего не поделаешь. Нет смысла. Уже продаем шиншилл", - говорит Gazeta.ua владелец зоодворика Александр Автухов.
Хозяева оставят лишь нескольких животных. В частности, пони, енотов. С ними будут выходить в центральный парк отдыха города Казатин. Остальных животных вернут предыдущим хозяевам или продадут.
Пока зоопарк открыт для посетителей. Для взрослых вход 20 грн, а детям - 15 грн. Корм животным - 10 грн.
В соцсети Автухова предлагают созвониться с турагентствами, чтобы возили желающих на экскурсии. Включали в программу тура. Еще рекомендуют брать курс на областные центры.
"Вам надо расширить географию... Сил, терпения и веры в себя. Это не легко, но реально. Просто быстро и легко не будет", - пишут пользователи.
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Александр Автухова с женой создал контактный зоодворик в собственном дворе в прошлом году. Он уникален тем, что животными можно играть, держать на руках, гладить, кормить.
Построили вольеры для животных и в течение года покупали животных. Преимущественно их искали по интернету и через знакомых. Покупали маленькими, чтобы приучались к человеческим рукам но не были дикими.
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