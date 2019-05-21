Закарпатские леса показали с высоты птичьего полета

Густые леса занимают более 52,6% территории Закарпатской области.
Лесоводы ежегодно пытаются увеличивать эту цифру - пишет Uzhgorod.net.ua
В ГП "Довжанский ЛМГ", которое расположено в самом сердце Закарпатья, в этом году засадили молодыми деревьями 96 га.
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И только с высоты птичьего полета, в полной мере можно увидеть как выросли деревья. Среди густых деревьев виднеется молодой лес.
Фото набережной и озера Свитязь на Волыни показали с высоты птичьего полета.
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