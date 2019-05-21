Закарпатские леса показали с высоты птичьего полета

Фото: uzhgorod.net.ua

Густые леса занимают более 52,6% территории Закарпатской области.

Лесоводы ежегодно пытаются увеличивать эту цифру - пишет Uzhgorod.net.ua

В ГП "Довжанский ЛМГ", которое расположено в самом сердце Закарпатья, в этом году засадили молодыми деревьями 96 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали невероятные фото цветения полей рапса

И только с высоты птичьего полета, в полной мере можно увидеть как выросли деревья. Среди густых деревьев виднеется молодой лес.

Фото набережной и озера Свитязь на Волыни показали с высоты птичьего полета.