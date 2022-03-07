Захватчики ударили по Николаеву из систем залпового огня

Оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня.

Атаковали город в 05:15. В Корабельном районе завязался бой с врагом, сообщают "Новости N".

Российские оккупанты пытаются попасть в город со стороны Херсонщины. Жители Николаева сообщают, что сейчас взрывы слышны во всех городских районах.

Фото: novosti-n.org

Для обстрела Николаева враг, скорее всего, использовал реактивные установки схожие по действию на систему "Смерч", сообщает телеграмм-канал "Новости Николаева". Там же утверждают, что перед залповым огнем жители Ингульского района в соцсетях сообщили, что услышали атаку с воздуха.

Некоторые районы областного центра в результате атаки отрезаны от воды и электричества.

Накануне глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что россияне были выбиты из областного центра и убегали в сторону Херсона.

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