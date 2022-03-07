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понедельник, 07 марта 2022 05:32

Спецтема: Война России против Украины

Захватчики ударили по Николаеву из систем залпового огня
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Оккупанты ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня.

Атаковали город в 05:15. В Корабельном районе завязался бой с врагом, сообщают "Новости N".

Российские оккупанты пытаются попасть в город со стороны Херсонщины. Жители Николаева сообщают, что сейчас взрывы слышны во всех городских районах.

Жители Николаева из квартир видят оставшиеся после артиллерийской атаки оккупантов столбы дыма
Фото: novosti-n.org
Жители Николаева из квартир видят оставшиеся после артиллерийской атаки оккупантов столбы дыма
Жители Николаева из квартир видят оставшиеся после артиллерийской атаки оккупантов столбы дыма
Жители Николаева из квартир видят оставшиеся после артиллерийской атаки оккупантов столбы дыма
Жители Николаева из квартир видят оставшиеся после артиллерийской атаки оккупантов столбы дыма

Для обстрела Николаева враг, скорее всего, использовал реактивные установки схожие по действию на систему "Смерч", сообщает телеграмм-канал "Новости Николаева". Там же утверждают, что перед залповым огнем жители Ингульского района в соцсетях сообщили, что услышали атаку с воздуха.

Некоторые районы областного центра в результате атаки отрезаны от воды и электричества.

Накануне глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что россияне были выбиты из областного центра и убегали в сторону Херсона.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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