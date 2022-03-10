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четверг, 10 марта 2022 12:48

Спецтема: Война России против Украины

Захватчики продолжают накапливать войска и технику – глава Киевской ОГА

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Захватчики продолжают накапливать войска и технику – глава Киевской ОГА
Глава Киевской ОГА отчитался, что происходит в области. Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Удалось эвакуировать 15 тыс. человек из Ворзеля и Ирпеня. Через "зеленый коридор" Буча-Ирпень шла колонна частных автомобилей почти до 2:00 10 марта.

Несмотря на договоренности с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре, враг не впустил колонны автобусов в Гостомель, Бородянку и Бучу. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба в Telegram.

В Белоцерковском и Бориспольском районах обстрелы не зафиксированы. В Бучанском районе – в частности, в Ирпене, Макарове и Бородянке – открыли огонь по жилым домам и мирному населению.

Российские захватчики продолжают размещать технику вдоль Немишаевской общины, Михайловской Рубежовки и Бучи. В Броварском районе зафиксировали вражескую технику, которая передвигается по городам и селам Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин. В этих общинах проводились бои: в частности, в селах Бервица, Мокреци, Заворичи, Семиполки, Гребельки, Кулажинцы, Русанов, Светильня, Большая Дымерка, Богдановка, Шевченково, недалеко от сел Бобрик и Рудня, Перемога, Рудницкое.

В Мокреце и Заворичах – отсутствует связь. В результате артиллерийских обстрелов сгорел местный храм и несколько частных домов в Заворичах. В Светильнике – разрушены амбулатория и помещения сельского совета.

В Ирпене и Коцюбинском – отсутствует газоснабжение. Сейчас в районе готовятся продолжать эвакуацию и доставлять гуманитарную помощь.

Север Вышгородского района остается оккупированным врагом. Ночь прошла спокойно.

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"Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика. Ночью произошел обстрел в районе села Лютеж. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам. Людям, которые самостоятельно выходят из оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района", - отметил Кулеба.

В Обуховском районе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. В Фастовском районе – ситуация стабильная и контролируемая.

Наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров и север Вышгородского района.

Ведутся бои на территории некоторых городов и сел Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.

"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливать жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - подчеркнул Кулеба.

Глава области добавил, что сегодня планируют провести эвакуацию граждан через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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