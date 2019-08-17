Заброшенный кинотеатр превратят в современную арт-резиденцию

С 20 по 30 августа в Виннице состоится художественная резиденция "Над Богом". В течение десяти дней на территории здания будут происходить лекции, вечеринки и различные художественные перформансы.
"Над Богом 2019" – формат проекта предполагает синтез творческой резиденции и художественных мероприятий. На 10 дней нефункционирующий бывший кинотеатр "Россия" в Виннице превратится в открытое публичное пространство и творческую лабораторию.
20-го августа художественная резиденция откроет свои двери пресс-брифингом "Над Богом 2019" и вечеринкой художественной инициативой DE NE DE. Следующие дни будут насыщенными, ведь гостей ждут презентация книги Soviet Modernism. Brutalism, Post-modernism. и дискуссия на тему "Где модернизм? Где я?". Организаторы расскажут что такое "Над Богом".
В этом году резиденция "Над Богом" будет посвящена современной электронной музыке. В Виннице будут работать организаторы музыкальных событий с разных городов Украины.
"Участники предложат разнообразный музыкальный контент, обсудят форматы и перспективы работы с подобными объектами", - говорят организаторы.
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Название "Над Богом" отсылает к аутентичной названия реки Южный Буг.
Предыдущая программа:
20 августа - Пресс-брифинг "Над Богом 2019". Вечеринка DE NE DE
21 августа - Презентация книги Soviet Modernism. Brutalism, Post-modernism. и дискуссия "Где модернизм? Где я?"Что такое "Над Богом?""- просмотр документации "Над Богом 2015-2017 годы
22 августа - Вечеринка "Гарцюймо", BookWorm music fest.(Львов)
23 августа-дискуссия о каталогизации монументального искусства в Виннице. Вечеринка Osnova Kyiv
24 августа - Вечеринка из серии Ordnung, Pincet (Тернополь)
25 августа - Вечеринка "Театр музыки" (Винница)
26 августа - Вечеринка Archiclub / Vinnytsia(Винница)
27 августа-презентация проекта Womens Sound. Вечеринка "Women Sound" (Киев)
28 августа-дискуссия "Гарцуй за наследство". Презентация проекта "АльтманСквер"
29 августа - Вечеринка
30 августа - All residents night
Вход свободный.
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