Заброшенный кинотеатр превратят в современную арт-резиденцию

С 20 по 30 августа в Виннице состоится художественная резиденция "Над Богом". В течение десяти дней на территории здания будут происходить лекции, вечеринки и различные художественные перформансы.

"Над Богом 2019" – формат проекта предполагает синтез творческой резиденции и художественных мероприятий. На 10 дней нефункционирующий бывший кинотеатр "Россия" в Виннице превратится в открытое публичное пространство и творческую лабораторию.

20-го августа художественная резиденция откроет свои двери пресс-брифингом "Над Богом 2019" и вечеринкой художественной инициативой DE NE DE. Следующие дни будут насыщенными, ведь гостей ждут презентация книги Soviet Modernism. Brutalism, Post-modernism. и дискуссия на тему "Где модернизм? Где я?". Организаторы расскажут что такое "Над Богом".

В этом году резиденция "Над Богом" будет посвящена современной электронной музыке. Фото: prostir.museum

В этом году резиденция "Над Богом" будет посвящена современной электронной музыке. В Виннице будут работать организаторы музыкальных событий с разных городов Украины.

"Участники предложат разнообразный музыкальный контент, обсудят форматы и перспективы работы с подобными объектами", - говорят организаторы.

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Название "Над Богом" отсылает к аутентичной названия реки Южный Буг. Предыдущая программа: 20 августа - Пресс-брифинг "Над Богом 2019". Вечеринка DE NE DE 21 августа - Презентация книги Soviet Modernism. Brutalism, Post-modernism. и дискуссия "Где модернизм? Где я?"Что такое "Над Богом?""- просмотр документации "Над Богом 2015-2017 годы 22 августа - Вечеринка "Гарцюймо", BookWorm music fest.(Львов) 23 августа-дискуссия о каталогизации монументального искусства в Виннице. Вечеринка Osnova Kyiv 24 августа - Вечеринка из серии Ordnung, Pincet (Тернополь) 25 августа - Вечеринка "Театр музыки" (Винница) 26 августа - Вечеринка Archiclub / Vinnytsia(Винница) 27 августа-презентация проекта Womens Sound. Вечеринка "Women Sound" (Киев) 28 августа-дискуссия "Гарцуй за наследство". Презентация проекта "АльтманСквер" 29 августа - Вечеринка 30 августа - All residents night



Вход свободный.