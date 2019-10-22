За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4347
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38340
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1062
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1800
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3168
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2304
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3105
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
18
7
5
8
5
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Рэп, опера и арт-вечеринки: впервые состоится уникальный фестиваль
Рэп, опера и арт-вечеринки: впервые состоится уникальный фестиваль
Видео
Все видео
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5040
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7452
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1791
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1152
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 13:20

За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

  Комментировать

Год назад в Виннице открыли сеть велопроката nextbike. Аренда велосипедов доступна через телефон 24/7. По городу установлено 15 станций проката, на которых есть 120 велосипедов.

Nextbike — немецкая компания, которая разрабатывает и руководит общественными системами проката велосипедов. Компания основана в Лейпциге в 2004 году.

В первый сезон велопроката 2018 года услугой воспользовались 4 тысячи 315 человек, а в целом велосипеды арендовались 8 тысяч 161 раз.

Самыми популярными маршрутами стали Келецкая/Космонавтов – Европейская площадь, парк Дружбы Народов, улица Келецкая – улица Стрелковая. Наиболее популярным стал велосипед под номером 78464, на котором было осуществлено 148 выездов в 2018 году.

  Мэр Винницы Сергей Моргунов на NextBike. Фото: veliki.ua
Мэр Винницы Сергей Моргунов на NextBike. Фото: veliki.ua

Предварительный технический запуск сезона должен был состояться 15 марта 2019. Но из-за погодных условий его перенесли. Официальный запуск сезона по всей стране состоялся 1 апреля. Тогда станцию на Европейской площади расширили. Установили туда дополнительные места для велосипедов.

В новом сезоне тарифы повысили. Цена за разовую поездку на велосипеде оставили неизменной – 20 гривен за час. Выросли цены на абонементы. Месячный будет стоить 250 гривен (было 230), сезонный – 1150 гривен (было 800).

Ввели два новых тарифа: "Уикенд сезон" – каждая пятница, суббота и воскресенье в течение сезона за 600 гривен; "Туристический" – 150 гривен за три дня проката.

  Велопрокат на "Вишеньці". Фото: VeжА
Велопрокат на "Вишеньці". Фото: VeжА

29 апреля винничане просили установить в городе больше станций городского велопроката NextBike, тогда написав петицию в городской совет. Но она набрала всего 107 голосов из 350 нужных.

Впервые 3 мая в Виннице украли велосипед велопроката Nextbike. Со стойки станции проката выломали замок и забрали велосипед. Кража произошла около трех ночи на станции вблизи железнодорожного вокзала. В этот же день полиция нашла велосипед в районе железнодорожного вокзала.

Винничанин который нашел велосипед, получил в знак благодарности годовой абонемент на услуги городского велопроката.

В начале сентября было похищено три велосипедов со станций муниципального велопроката NextBike.

"Кроме того, велосипеды, как и станции, продолжают повреждать. Убытки от вандалов составляют уже 3 тысячи евро", - рассказывает Gazeta.ua представитель компании Nextbike Украина в Виннице Александр Царевский.

Станции муниципального велопроката в Виннице:

- ул. Ващука (вишенка)/Ул. Келецкая;

– Западный автовокзал;

– Винницкий национальный технический университет;

- Ул. Брацлавская / Ул. Замостянская;

– Европейская площадь;

- Ул. Келецкая / ул. Пирогова;

– вул. Пирогова/Электросети;

– парк Дружбы народов /вул. А. Первозванного;

– вул. Келецкая/пр. Космонавтов;

- Ул. Келецкая / ул. 600 летия (ДонНУ имени Василия Стуса);

– Центральный автовокзал;

– Железнодорожный вокзал;

- Ул. Стрелецкая / ул. Киевская;

– вул. Коцюбинского (ТЦ "ПетроЦентр");

– вул. Коцюбинского/пл. Победы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 42676
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 29861
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 19586
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 19552
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 16380
Винница
Сняли на видео мужчину, который спешно сгребал опавшие листья в реку
Сняли на видео мужчину, который спешно сгребал опавшие листья в реку 1 Просмотров: 1233
"Сдать" соседа полиции: как заставить людей не сжигать опавшие листья
"Сдать" соседа полиции: как заставить людей не сжигать опавшие листья
7
 Просмотров: 1872
Рассказали, где установят сверхсовременные подземные контейнеры для мусора
Рассказали, где установят сверхсовременные подземные контейнеры для мусора Просмотров: 594
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
18
 Просмотров: 1368
Лицо застыло во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет
Лицо застыло во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет Просмотров: 5913
Больше всего комментируют
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
При нынешней власти не стоит надеяться на наказание Гладковского – Тягнибок
2
"Какую должность предложат Сердючке?" – сети взорвались иронией о назначении Сивохо
Голосов: 151
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua