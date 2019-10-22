За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

Год назад в Виннице открыли сеть велопроката nextbike. Аренда велосипедов доступна через телефон 24/7. По городу установлено 15 станций проката, на которых есть 120 велосипедов.

Nextbike — немецкая компания, которая разрабатывает и руководит общественными системами проката велосипедов. Компания основана в Лейпциге в 2004 году.

В первый сезон велопроката 2018 года услугой воспользовались 4 тысячи 315 человек, а в целом велосипеды арендовались 8 тысяч 161 раз.

Самыми популярными маршрутами стали Келецкая/Космонавтов – Европейская площадь, парк Дружбы Народов, улица Келецкая – улица Стрелковая. Наиболее популярным стал велосипед под номером 78464, на котором было осуществлено 148 выездов в 2018 году.

Мэр Винницы Сергей Моргунов на NextBike. Фото: veliki.ua

Предварительный технический запуск сезона должен был состояться 15 марта 2019. Но из-за погодных условий его перенесли. Официальный запуск сезона по всей стране состоялся 1 апреля. Тогда станцию на Европейской площади расширили. Установили туда дополнительные места для велосипедов.

В новом сезоне тарифы повысили. Цена за разовую поездку на велосипеде оставили неизменной – 20 гривен за час. Выросли цены на абонементы. Месячный будет стоить 250 гривен (было 230), сезонный – 1150 гривен (было 800).

Ввели два новых тарифа: "Уикенд сезон" – каждая пятница, суббота и воскресенье в течение сезона за 600 гривен; "Туристический" – 150 гривен за три дня проката.

Велопрокат на "Вишеньці". Фото: VeжА

29 апреля винничане просили установить в городе больше станций городского велопроката NextBike, тогда написав петицию в городской совет. Но она набрала всего 107 голосов из 350 нужных.

Впервые 3 мая в Виннице украли велосипед велопроката Nextbike. Со стойки станции проката выломали замок и забрали велосипед. Кража произошла около трех ночи на станции вблизи железнодорожного вокзала. В этот же день полиция нашла велосипед в районе железнодорожного вокзала.

Винничанин который нашел велосипед, получил в знак благодарности годовой абонемент на услуги городского велопроката.

В начале сентября было похищено три велосипедов со станций муниципального велопроката NextBike.

"Кроме того, велосипеды, как и станции, продолжают повреждать. Убытки от вандалов составляют уже 3 тысячи евро", - рассказывает Gazeta.ua представитель компании Nextbike Украина в Виннице Александр Царевский.

Станции муниципального велопроката в Виннице:

- ул. Ващука (вишенка)/Ул. Келецкая;

– Западный автовокзал;

– Винницкий национальный технический университет;

- Ул. Брацлавская / Ул. Замостянская;

– Европейская площадь;

- Ул. Келецкая / ул. Пирогова;

– вул. Пирогова/Электросети;

– парк Дружбы народов /вул. А. Первозванного;

– вул. Келецкая/пр. Космонавтов;

- Ул. Келецкая / ул. 600 летия (ДонНУ имени Василия Стуса);

– Центральный автовокзал;

– Железнодорожный вокзал;

- Ул. Стрелецкая / ул. Киевская;

– вул. Коцюбинского (ТЦ "ПетроЦентр");

– вул. Коцюбинского/пл. Победы.