За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

Год назад в Виннице открыли сеть велопроката nextbike. Аренда велосипедов доступна через телефон 24/7. По городу установлено 15 станций проката, на которых есть 120 велосипедов.
Nextbike — немецкая компания, которая разрабатывает и руководит общественными системами проката велосипедов. Компания основана в Лейпциге в 2004 году.
В первый сезон велопроката 2018 года услугой воспользовались 4 тысячи 315 человек, а в целом велосипеды арендовались 8 тысяч 161 раз.
Самыми популярными маршрутами стали Келецкая/Космонавтов – Европейская площадь, парк Дружбы Народов, улица Келецкая – улица Стрелковая. Наиболее популярным стал велосипед под номером 78464, на котором было осуществлено 148 выездов в 2018 году.
Предварительный технический запуск сезона должен был состояться 15 марта 2019. Но из-за погодных условий его перенесли. Официальный запуск сезона по всей стране состоялся 1 апреля. Тогда станцию на Европейской площади расширили. Установили туда дополнительные места для велосипедов.
В новом сезоне тарифы повысили. Цена за разовую поездку на велосипеде оставили неизменной – 20 гривен за час. Выросли цены на абонементы. Месячный будет стоить 250 гривен (было 230), сезонный – 1150 гривен (было 800).
Ввели два новых тарифа: "Уикенд сезон" – каждая пятница, суббота и воскресенье в течение сезона за 600 гривен; "Туристический" – 150 гривен за три дня проката.
29 апреля винничане просили установить в городе больше станций городского велопроката NextBike, тогда написав петицию в городской совет. Но она набрала всего 107 голосов из 350 нужных.
Впервые 3 мая в Виннице украли велосипед велопроката Nextbike. Со стойки станции проката выломали замок и забрали велосипед. Кража произошла около трех ночи на станции вблизи железнодорожного вокзала. В этот же день полиция нашла велосипед в районе железнодорожного вокзала.
Винничанин который нашел велосипед, получил в знак благодарности годовой абонемент на услуги городского велопроката.
В начале сентября было похищено три велосипедов со станций муниципального велопроката NextBike.
"Кроме того, велосипеды, как и станции, продолжают повреждать. Убытки от вандалов составляют уже 3 тысячи евро", - рассказывает Gazeta.ua представитель компании Nextbike Украина в Виннице Александр Царевский.
Станции муниципального велопроката в Виннице:
- ул. Ващука (вишенка)/Ул. Келецкая;
– Западный автовокзал;
– Винницкий национальный технический университет;
- Ул. Брацлавская / Ул. Замостянская;
– Европейская площадь;
- Ул. Келецкая / ул. Пирогова;
– вул. Пирогова/Электросети;
– парк Дружбы народов /вул. А. Первозванного;
– вул. Келецкая/пр. Космонавтов;
- Ул. Келецкая / ул. 600 летия (ДонНУ имени Василия Стуса);
– Центральный автовокзал;
– Железнодорожный вокзал;
- Ул. Стрелецкая / ул. Киевская;
– вул. Коцюбинского (ТЦ "ПетроЦентр");
– вул. Коцюбинского/пл. Победы.
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