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понедельник, 08 октября 2018 04:15

Вышивки на листьях вошли в ТОП-5 лучшего украинского хендмейда
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Резьба на листве винничанина Максима Зотова вошла в ТОП-5 лучших изделий ручной работы
Фото: facebook
Резьба на листве винничанина Максима Зотова вошла в ТОП-5 лучших изделий ручной работы
Резьба на листве винничанина Максима Зотова вошла в ТОП-5 лучших изделий ручной работы
Резьба на листве винничанина Максима Зотова вошла в ТОП-5 лучших изделий ручной работы
Резьба на листве винничанина Максима Зотова вошла в ТОП-5 лучших изделий ручной работы

Резные листочки винничанина Максима Зотова вошли в ТОП-5 лучшего украинского хендмейду.

Они полетят в Шанхай на международную выставку по импорту в Китае, на China International Import Expo 2018 (CIIE 2018).

Сегодня готовить их к отправке. Спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв. Благодарен каждому, кто комментировал, лайкав, ропостив. Это не моя, это наша победа ", - написал в Facebook Максим Зотов.

Среди победителей также еще 4 компании со своими изделиями - уникальные стеклянные фигуры (Glass Symphony), украшения из натуральных материалов (NinonEcoNecklace), вязаные игрушки (ТМ ФРЕЯ), кожаные изделия с художественным ручным тиснением и ручной гравировкой (Студия "TorCraft") .

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Аналитики маркетов отмечают рост спроса на товары ежедневного потребления (одежда и обувь, техника и электроника, косметика), выбор хендмейд как подарков и рост масштабов осознанного потребления (продажа и покупка подержанных вещей).

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