Вышивки на листьях вошли в ТОП-5 лучшего украинского хендмейда

Фото: facebook

Резные листочки винничанина Максима Зотова вошли в ТОП-5 лучшего украинского хендмейду.

Они полетят в Шанхай на международную выставку по импорту в Китае, на China International Import Expo 2018 (CIIE 2018).

Сегодня готовить их к отправке. Спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв. Благодарен каждому, кто комментировал, лайкав, ропостив. Это не моя, это наша победа ", - написал в Facebook Максим Зотов.

Среди победителей также еще 4 компании со своими изделиями - уникальные стеклянные фигуры (Glass Symphony), украшения из натуральных материалов (NinonEcoNecklace), вязаные игрушки (ТМ ФРЕЯ), кожаные изделия с художественным ручным тиснением и ручной гравировкой (Студия "TorCraft") .

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Аналитики маркетов отмечают рост спроса на товары ежедневного потребления (одежда и обувь, техника и электроника, косметика), выбор хендмейд как подарков и рост масштабов осознанного потребления (продажа и покупка подержанных вещей).