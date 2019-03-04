 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 270
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 1854
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1071
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2016
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1773
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3762
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2349
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1161
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2853
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
Фото
Все фото
24
39
7
4
25
Выбрали одну из самых красивых девушек века
Выбрали одну из самых красивых девушек века
Хлеб с сусальным золотом и суп из раков — Борис Сыченко удивил ужином
Хлеб с сусальным золотом и суп из раков — Борис Сыченко удивил ужином
Студенты удивили ценами на блины
Студенты удивили ценами на блины
Нашли уникальное захоронение варвара
Нашли уникальное захоронение варвара
Выставку необычных портретов Шевченко отменили из-за угроз &quot;националистов&quot;
Выставку необычных портретов Шевченко отменили из-за угроз "националистов"
Видео
Все видео
4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки
4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки
"Эй!": джаз-группа представила песню для Евровидения-2019
"Эй!": джаз-группа представила песню для Евровидения-2019
В школах ввели электронные журналы и дневники
В школах ввели электронные журналы и дневники
Титушки с московским попом напали на прихожан УПЦ
Титушки с московским попом напали на прихожан УПЦ
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1773
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2349
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1431
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4410
Колонка
02 марта 2019
Просмотров: 1602
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
понедельник, 04 марта 2019 14:02

Выбрали одну из самых красивых девушек века
24

  Комментировать

"Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку
Фото: vezha
"Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку
"Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку
"Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку
"Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку

В Виннице выбрали новую самую красивую девушку, которая соревновалась за корону в конкурсе "Мисс Винница". Ею стала модель Марина Сотник.

Начался финал с почти получасовым опозданием. Ведущий объявил, что тема конкурса - "Чего хотят женщины", пишет vezha.

Первый выход и знакомство с конкурсантами назывался "Шопинг". Под зажигательную песню "Single Ladies" все 16 участниц вышли на сцену, демонстрируя одежду от винницкого дизайнера Натальи Горбонос.

Больше всего все ждали выхода конкурсанток в купальниках. Несмотря на то, что в зале театра было довольно прохладно, девушки в серебристых купальниках дефилировали, чтобы показать результаты совместной работы двухмесячных тренировок в тренажерном зале.

После этого выступления жюри вышли из зала, чтобы посоветоваться, а зрители начали приносить к сцене свои буклеты с голосованием за Мисс зрительских симпатий.

Последний выход девушек в вечерних платьях проходил под кавер "The final countdown", что в переводе означает "обратный отсчет".

Выхода в шубах, против которого даже регистрировали петицию на сайте городского совета, в этом году не было.

Впервые появилась номинация "Мисс фитнес", в которой победила девушка под номером 11 Виктория Брумар.

Автор: vezha
  впервые появилась номинация "Мисс фитнес", в которой победила девушка под номером 11 Виктория Брумар
впервые появилась номинация "Мисс фитнес", в которой победила девушка под номером 11 Виктория Брумар

В номинация "Мисс Victoria's Secret" победила Яна Кравенская.

Автор: vezha
  "Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку
"Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Упругие ягодицы и ровная осанка: девушки показали как готовятся к борьбе за корону

Первой Вице мисс стала тренер младшей группы винницкой команды по черлидингу Ирина Паламарчук, а второй вице-мисс - Ольга Ильина, которая учится в Винницком национальном техническом университете и работает хореографом. А вот "Мисс зрительский симпатий" также стала Марина Сотник. Ей вручили множество подарков. Среди них поездка в Албанию, шуба, дизайнерское платье, различные подарочные сертификаты.

"В этих полтора месяца сделали очень большой объем работы. Каждая девушка заслуживает корону. Конечно, мне приятно одержать победу. Желаю всем девушкам оставаться красивыми и всегда работать над собою. Уверена, что каждая девушка, которая приняла участие в этом конкурсе, изменила свою жизнь в лучшую сторону, раскрыла все свои таланты и в будущем она сможет использовать свой опыт и, конечно, получать новые победы в своей жизни", - ответила "Мисс Винница 2019" Марина Сотник.

Автор: vezha
  "Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку
"Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку

Марина Сотник работает моделью и учится на экономическом факультете в Донецком национальном университете им. В. Стуса в Виннице.

"Одна из самых красивых девушек века!", - написал под одним из ее фото в Facebook украинский художник Владимир Козюк.

В этом году на конкурс приехала приглашенная гостья и лучшая певица года по версии TopHit Ukraine - Alyosha. Для винничан она исполнила несколько своих хитов - "Калина", "Текила", "Париж", "Лучшая люди", "Дама" и представили свою новую композицию "Гордая".

В Виннице предлагали отказаться от меха на конкурсе красоты "Мисс Винница-2019". По словам организатора конкурса красоты Евгений Майданик, сначала надо запретить магазины меха, а уже потом браться за конкурсы, где возможны выходы в шубах.

Активисты начали бороться с тем не с той стороны. Например, на конкурсе "Мисс Винница" не всегда участницы выходят в мехах, добавил он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выбрали одну из самых красивых девушек века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев

Последний гетман закрывал казацкие винокурни

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 35131
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 15129
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 14589
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 14294
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 4 Просмотров: 10035
Винница
Назвали лучшие школы
Назвали лучшие школы
 Просмотров: 747
Подорожал международный велопрокат, который стал популярен с первых дней
Подорожал международный велопрокат, который стал популярен с первых дней
 1 Просмотров: 432
Неожиданно подняли цены на воду: соцсети взорвались негодованием
Неожиданно подняли цены на воду: соцсети взорвались негодованием Просмотров: 900
Хлеб с сусальным золотом и суп из раков — Борис Сыченко удивил ужином
Хлеб с сусальным золотом и суп из раков — Борис Сыченко удивил ужином
39
 Просмотров: 3339
Выставили на продажу ценную подвеску с изображением королевы Марии Стюарт
Выставили на продажу ценную подвеску с изображением королевы Марии Стюарт Просмотров: 189
Больше всего комментируют
8
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
4
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
Порошенко уволил своего друга Гладковского
Голосов: 399
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua