Выбрали одну из самых красивых девушек века

Фото: vezha

В Виннице выбрали новую самую красивую девушку, которая соревновалась за корону в конкурсе "Мисс Винница". Ею стала модель Марина Сотник.

Начался финал с почти получасовым опозданием. Ведущий объявил, что тема конкурса - "Чего хотят женщины", пишет vezha.

Первый выход и знакомство с конкурсантами назывался "Шопинг". Под зажигательную песню "Single Ladies" все 16 участниц вышли на сцену, демонстрируя одежду от винницкого дизайнера Натальи Горбонос.

Больше всего все ждали выхода конкурсанток в купальниках. Несмотря на то, что в зале театра было довольно прохладно, девушки в серебристых купальниках дефилировали, чтобы показать результаты совместной работы двухмесячных тренировок в тренажерном зале.

После этого выступления жюри вышли из зала, чтобы посоветоваться, а зрители начали приносить к сцене свои буклеты с голосованием за Мисс зрительских симпатий.

Последний выход девушек в вечерних платьях проходил под кавер "The final countdown", что в переводе означает "обратный отсчет".

Выхода в шубах, против которого даже регистрировали петицию на сайте городского совета, в этом году не было.

Впервые появилась номинация "Мисс фитнес", в которой победила девушка под номером 11 Виктория Брумар.

Автор: vezha впервые появилась номинация "Мисс фитнес", в которой победила девушка под номером 11 Виктория Брумар

В номинация "Мисс Victoria's Secret" победила Яна Кравенская.

Автор: vezha "Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку

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Первой Вице мисс стала тренер младшей группы винницкой команды по черлидингу Ирина Паламарчук, а второй вице-мисс - Ольга Ильина, которая учится в Винницком национальном техническом университете и работает хореографом. А вот "Мисс зрительский симпатий" также стала Марина Сотник. Ей вручили множество подарков. Среди них поездка в Албанию, шуба, дизайнерское платье, различные подарочные сертификаты.

"В этих полтора месяца сделали очень большой объем работы. Каждая девушка заслуживает корону. Конечно, мне приятно одержать победу. Желаю всем девушкам оставаться красивыми и всегда работать над собою. Уверена, что каждая девушка, которая приняла участие в этом конкурсе, изменила свою жизнь в лучшую сторону, раскрыла все свои таланты и в будущем она сможет использовать свой опыт и, конечно, получать новые победы в своей жизни", - ответила "Мисс Винница 2019" Марина Сотник.

Автор: vezha "Мисс Винница-2019": выбрали самую красивую девушку

Марина Сотник работает моделью и учится на экономическом факультете в Донецком национальном университете им. В. Стуса в Виннице.

"Одна из самых красивых девушек века!", - написал под одним из ее фото в Facebook украинский художник Владимир Козюк.

В этом году на конкурс приехала приглашенная гостья и лучшая певица года по версии TopHit Ukraine - Alyosha. Для винничан она исполнила несколько своих хитов - "Калина", "Текила", "Париж", "Лучшая люди", "Дама" и представили свою новую композицию "Гордая".

В Виннице предлагали отказаться от меха на конкурсе красоты "Мисс Винница-2019". По словам организатора конкурса красоты Евгений Майданик, сначала надо запретить магазины меха, а уже потом браться за конкурсы, где возможны выходы в шубах. Активисты начали бороться с тем не с той стороны. Например, на конкурсе "Мисс Винница" не всегда участницы выходят в мехах, добавил он.