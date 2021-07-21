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среда, 21 июля 2021 11:21

Выбило стекла: в Днепре взорвался дом

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Выбило стекла: в Днепре взорвался дом
В Днепре взорвался дом. Фото: NationalPoliceDnipro

В Днепре взорвался дом, в результате чего выбило стекла в окнах.

Взрыв произошел в Соборном районе города в среду, 21 июля, около 7:00 в нежилом помещении, сообщает Днепровское районное управление полиции.

"В результате взрыва пострадавших нет", - отметили полицейские.

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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ДСНС и СБУ.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В городе Смела Черкасской области взорвался жилой дом. Один человек погиб.

14 июля взрыв произошел с пожаром. В результате взрыва разрушена часть кровли и наружной стены.

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