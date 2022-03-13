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воскресенье, 13 марта 2022 10:50

ВСУ отомстили за Яворов и Франковск ракетным "салютом"

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ВСУ отомстили за Яворов и Франковск ракетным &quot;салютом&quot;
Оккупанты атаковали Международный центр миротворчества и безопасности в Яворове. Фото: Фонд "Вернись живым"

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада ударила по русским солдатам из реактивной артиллерии.

Видео запуска ракет в своем Telegram-канале опубликовал военный блоггер Анатолий Штирлиц.

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"Салютный" удар по противникам от реактивной артиллерии. Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!", - говорится в подписи к видео.

Оккупанты сегодня утром совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. Расположен в городе Яворов. Именно его и называют Яворивским полигоном. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. В результате бомбардировки на Яворовщине 9 человек погибли, 57 травмированы.

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