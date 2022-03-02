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среда, 02 марта 2022 15:43

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Встали под ствол": в Николаеве люди готовятся встречать врага

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&quot;Встали под ствол&quot;: в Николаеве люди готовятся встречать врага
Вся николаевская община "встала под ствол" и готовится встречать врага – Сенкевича. Фото: facebook.com/moden.ua

В случае захода оккупационных войск России в Николае жители вступят с ними в бой и подорвут мосты через Ингул и Южный Буг.

Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич во время телемарафона 2 марта, пишет УНИАН.

По его словам, утром 2 февраля большая колонна двинулась из Херсонской области в сторону Николаевской, в частности, в направлении моста Николаева.

Там отработала артиллерия Вооруженных сил Украины и акция. Часть врага была разбита, часть пошла по другим дорогам в направлении Вознесенска, сказал мэр.

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"В Николаев они не заходят. Еще с начала войны мы постоянно разводим мосты, а также демонтируем с этих мостов механизмы для их возведения. Мосты эти очень старые, поэтому эти механизмы невозможно восстановить быстро. Более того, мосты заминированы, и в случае попадания вооруженных сил РФ на территорию города мы будем принимать городское сражение, мосты будут взорваны, чтобы они не смогли продвинуться дальше", - сказал Сенкевич.

Он подчеркнул, что вся николаевская община "встала под ствол" и готовится встречать врага.

"Ситуация в городе пока нормальная, гуманитарной катастрофы нет. Чувствуется в магазинах проблема с продовольствием, но все нормально, курсирует даже николаевский электротранспорт, который работает бесплатно", - добавил он.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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