Вспыхнул во время зарядки: электрокар сгорел дотла за считанные минуты

Устанавливают причину возгорания. Фото: pixabay.com

Электрокар Nissan Leaf вспыхнул в Хмельницком во время подзарядки.

Инцидент произошел 6 июля возле ТЦ "Оазис". Видео происшествия опубликовали в Telegram-канале "Хмельницкий LIVE".

Электромобиль пришлось тушить несколькими порошковыми огнетушителями. Спасти машину, выгоревшую дотла, не удалось.

Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания. Пользователи сети предполагают, что у автомобиля мог произойти перегрев батареи, из-за чего и началось возгорание.

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Огненная ДТП произошла на Житомирской трассе в Святошинском районе Киева. Там столкнулись и загорелись легковушка Volkswagen Passat и грузовик DAF. На месте происшествия погибли водитель и пассажир легковушки, а также пешеход, личность которого устанавливается. Водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести.