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вторник, 02 июля 2019 04:15

Впервые за годы независимости вдвое снизили стоимость проезда в автобусе
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Автор: фото предоставлено Натальей Радзиховской
  В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд
В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд

Из поселка Вороновица Винницкого района начал курсировать муниципальный автобус в Винницу. Проезд для жителей поселка и села Комаров сделали льготным.

За билет в областной центр они платят 12 гривен. В то время в других рейсовых частных маршрутках стоимость проезда составоляет 20 грн.

"В первый день автобус был почти полный. Хотим немного подкорректировать маршрут, чтобы он заезжал еще на несколько улиц по Вороновице, чтобы люди не ходили далеко до остановки", - говорит Gazeta.ua пресс-секретарь Вороновицкий ОТГ Наталья Радзиховская.

Воспользоваться этим автобусом могут только жители Вороновицкой объединенной территориальной общины. В нее входит и село Комаров.

Автор: фото предоставлено Натальей Радзиховской
  В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд
В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд

Конечная посадка пассажиров в направлении областного центра будет осуществляться на выезде из села Комаров. Далее следует без остановки. Будет останавливаться только для высадки пассажиров.

Автобус будет ездить дважды утром и дважды вечером. Планируют запустить дневной рейс.

Автор: фото предоставлено Натальей Радзиховской
  В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд
В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд

Маршрут создавали 3 месяца.

"Люди довольны. У нас ездят старые "Пазики". Захожу в белом, выхожу в сером. А это современный чистый автобус. Перевозчики восприняли новость негативно. Очень было много преград. Как-никак, этот автобус отберет много пассажиров", - добавляет Радзиховская.

Автор: фото предоставлено Натальей Радзиховской
  В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд
В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд

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Новый рейс создали по программе "Специальное перевозки". Будет финансироваться из местного бюджета.

Автор: фото предоставлено Натальей Радзиховской
  В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд
В Вороновицы на рейс вышел автобус с дешевыми билетами на проезд

Автобус арендуют в Немировском АТП. Им смогут пользоваться 8 тысяч жителей.

В Виннице оформляют муниципальную карту винничанина. В первую очередь ее будут выдавать горожанам, которые пользуются льготами в общественном транспорте.

Кто не имеет винницкой приписки, то не будет преимуществ.

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