Впервые используют дорожную смесь, которая не разъедает обувь и машины

Автор: EcoTown

В Виннице вместо обычной соли и песка, которые используют для посыпки тротуаров, будут использовать новую смесь - бишофит.

Реагент будут посыпать всю зиму только на нескольких улицах и тротуарах в качестве эксперимента.

"Бишофит достаточно дорогостоящий. Где-то 10-12 тысяч за тонну. Посмотрим на практике, насколько он практичен и эффективен", - говорит Gazeta.ua руководитель" Винницкого дорожного управления" Владимир Черновол.

Бишофит выдерживает минусовые температуры до 30 градусов. Он тоже имеет коррозионную способность, но не такую ​​большую как соляная смесь.

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Шесть лет назад в Виннице бишофитом начали посыпать площади и скверы, которые выстланы тротуарной плиткой. Тогда бишофит стоил в 10 раз дороже обычной соляно-песчаную смесь для посыпки дорог. Около 5 тыс. грн. на этот год уже привезли реагент.