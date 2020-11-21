Восстановили подачу кислорода в госпитале, где произошел взрыв

Военный госпиталь в Винниках.

В ночь на воскресенье, 21 ноября, восстановили подачу кислорода в Винниковском госпитале на Львовщине.

"Все пациенты, которых эвакуировали в больницу скорой помощи, завершат лечения уже здесь.

Спасибо всем за быструю реакцию и качественную работу!", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Фейсбук.

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Напомним, что в Винниках Львовской области в областном военном госпитале произошел взрыв во время заправки кислородом. Несколько десятков пациентов, находящихся на искусственной подаче кислорода, срочно эвакуировали в другие медучреждения.