Восстановили подачу кислорода в госпитале, где произошел взрыв

В ночь на воскресенье, 21 ноября, восстановили подачу кислорода в Винниковском госпитале на Львовщине.
"Все пациенты, которых эвакуировали в больницу скорой помощи, завершат лечения уже здесь.
Спасибо всем за быструю реакцию и качественную работу!", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Фейсбук.
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Напомним, что в Винниках Львовской области в областном военном госпитале произошел взрыв во время заправки кислородом.
Несколько десятков пациентов, находящихся на искусственной подаче кислорода, срочно эвакуировали в другие медучреждения.
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