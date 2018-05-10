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четверг, 10 мая 2018 04:21

Воспитательницу детсада уволили за однодневный прогул

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Автор: Новое Время
  Винницкая область: воспитательницу уволили за однодневный прогул
Винницкая область: воспитательницу уволили за однодневный прогул

Воспитательницу детсада Зою Пиркл из города Казатин уволили за однодневный прогул. Но женщина может вернуться на свое рабочее место.

Апелляционный суд Винницкой области отменил суд первой инстанции. В Казатинском суде ей отказали в иске.

"Основанием для увольнения был прогул на работе 8 июня прошлого года. Она как бы не вышла на работу без уважительных причин. На самом деле, в тот день проходила медицинское обследование. И следующие 22 дня лечилась в стационаре. Состояние ее очень было трудное. Поэтому коллегия судей решила вынести решение о восстановлении ее на работе", - говорит судья Апелляционного суда Винницкой области Александр Панасюк.

Дополнительно суд обязал руководство детсада выплатить воспитательнице 51 тыс. грн компенсации за вынужденные прогулы.

Коллектив детского сада готовит обращение в Верховный Суд чтобы воспитательницу не восстанавливали в должности.

"Это их право. Верховный Суд может отменить наше решение", - добавил Александр Панасюк.

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Также родители обвиняют воспитательницу в издевательстве над детьми ясельной группы. Говорят, ей не место работать в детском саду. На работу ее не пускают. Мол, давала им швабру и тряпку чтобы они мыли пол. Других детей ставила в угол. Связывала простыней, когда они не хотели спать. Кто плакал, натирала языки йодом или глаза мылом терла.

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