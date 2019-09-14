"Воняет дымом и длинные очереди в туалет" - чем удивляет очередной фуд фест

Фото: Ирина Кальченко

14 сентября в центральном парке им. Горького ко дню города прошел Осенний Vinnytsia Food Fest.

Рядом со сценой готовят шашлык. 100 граммов стоит 50 гривен. Продают алкогольные напитки. Пол литра пива продают за 30 гривен.

Автор: Ирина Кальченко Food Fest Винница 2019

"Дорого. Везде воняет дымом от шашлыка. А среди фуд-корта поставили омыватель стекла. Ужасное сочетание химии и пищи", - говорит винничанка Елена Малиновская. Пришла на фестиваль с мужем и маленьким ребенком.

Автор: Ирина Кальченко Food Fest Винница 2019

"Стояли в очереди в туалет 15 минут. Цена - 5 гривен. Пол не помыт, туалеты грязные", - присоединяется к разговору Андрей, муж Елены.

На фестивале собралось наибольшее количество людей.

Автор: Ирина Кальченко Food Fest Винница 2019

"Тесно. Половина народа уже пьяны. Толкаются. Прийти сюда - не лучшая идея", - говорит Милания из Винницы (фамилию не называет).

Автор: Ирина Кальченко Food Fest Винница 2019

На сцене ансамбль исполняет украинские песни.

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"На таком фестивале впервые. Немного шумно, но можно вкусно поесть и выпить холодного пива. Долго ходить здесь не будем, потому что хотим попасть на вечерний концерт", - говорит Иван из Винницкого района. Приехал с друзьями, чтобы отдохнуть.

Автор: Ирина Кальченко Food Fest Винница 2019 \

В Виннице 29 июня в 14:00 открылся ежегодный фестиваль полевой кухни , посвященный памяти винничанина Тараса Сыча. Он работал поваром на востоке Украины. Погиб 3 года назад.В центральном городском парке на фонтанной площади готовят на огне уху, борщ и кашу в котле. Изюминкой фестиваля является жареный кабан.