 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 333
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 1566
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1071
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2754
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1341
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2007
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2727
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1125
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1584
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
8
11
7
17
8
&quot;Воняет дымом и длинные очереди в туалет&quot; - чем удивляет очередной фуд фест
"Воняет дымом и длинные очереди в туалет" - чем удивляет очередной фуд фест
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
Бесплатный хлеб и ретроавто - как празднует город свое день рождение
Бесплатный хлеб и ретроавто - как празднует город свое день рождение
Пародии на песни и черный воздушный кот - как проходит винницианский кинофестиваль
Пародии на песни и черный воздушный кот - как проходит винницианский кинофестиваль
Дачи, гостиницы и летний театр - чем жила Винница 100 лет назад
Дачи, гостиницы и летний театр - чем жила Винница 100 лет назад
Видео
Все видео
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4509
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1602
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30753
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 324
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
суббота, 14 сентября 2019 19:51

"Воняет дымом и длинные очереди в туалет" - чем удивляет очередной фуд фест
8

  Комментировать

Food Fest Винница 2019
Фото: Ирина Кальченко
Food Fest Винница 2019
Food Fest Винница 2019
Food Fest Винница 2019
Food Fest Винница 2019

14 сентября в центральном парке им. Горького ко дню города прошел Осенний Vinnytsia Food Fest.

Рядом со сценой готовят шашлык. 100 граммов стоит 50 гривен. Продают алкогольные напитки. Пол литра пива продают за 30 гривен.

Автор: Ирина Кальченко
  Food Fest Винница 2019
Food Fest Винница 2019

"Дорого. Везде воняет дымом от шашлыка. А среди фуд-корта поставили омыватель стекла. Ужасное сочетание химии и пищи", - говорит винничанка Елена Малиновская. Пришла на фестиваль с мужем и маленьким ребенком.

Автор: Ирина Кальченко
  Food Fest Винница 2019
Food Fest Винница 2019

"Стояли в очереди в туалет 15 минут. Цена - 5 гривен. Пол не помыт, туалеты грязные", - присоединяется к разговору Андрей, муж Елены.

На фестивале собралось наибольшее количество людей.

Автор: Ирина Кальченко
  Food Fest Винница 2019
Food Fest Винница 2019

"Тесно. Половина народа уже пьяны. Толкаются. Прийти сюда - не лучшая идея", - говорит Милания из Винницы (фамилию не называет).

Автор: Ирина Кальченко
  Food Fest Винница 2019
Food Fest Винница 2019

На сцене ансамбль исполняет украинские песни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесплатный хлеб и ретроавто - как празднует город свое день рождение

"На таком фестивале впервые. Немного шумно, но можно вкусно поесть и выпить холодного пива. Долго ходить здесь не будем, потому что хотим попасть на вечерний концерт", - говорит Иван из Винницкого района. Приехал с друзьями, чтобы отдохнуть.

Автор: Ирина Кальченко
  Food Fest Винница 2019
Food Fest Винница 2019
\
В Виннице 29 июня в 14:00 открылся ежегодный фестиваль полевой кухни, посвященный памяти винничанина Тараса Сыча. Он работал поваром на востоке Украины. Погиб 3 года назад.В центральном городском парке на фонтанной площади готовят на огне уху, борщ и кашу в котле. Изюминкой фестиваля является жареный кабан.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Воняет дымом и длинные очереди в туалет" - чем удивляет очередной фуд фест». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

25 лет исполнилось самому известному киношному киллеру

"Во втором тайме вынесли "Спартак" вперед ногами" – 25 лет легендарной победе

Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 59716
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 39080
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 28073
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 18954
Мисс Украина-2019: &quot;горячие&quot; фото красавицы
Мисс Украина-2019: "горячие" фото красавицы
11
 Просмотров: 16875
Винница
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
11
 Просмотров: 288
Бесплатный хлеб и ретроавто - как празднует город свое день рождение
Бесплатный хлеб и ретроавто - как празднует город свое день рождение
7
 Просмотров: 531
Пародии на песни и черный воздушный кот - как проходит винницианский кинофестиваль
Пародии на песни и черный воздушный кот - как проходит винницианский кинофестиваль
17
 Просмотров: 423
В подземелье музея создадут уникальную коллекцию золота
В подземелье музея создадут уникальную коллекцию золота Просмотров: 243
Создали единственный в Украине памятник мидиям
Создали единственный в Украине памятник мидиям
 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
9
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
7
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
Голосов: 873
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua