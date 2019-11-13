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четверг, 14 ноября 2019 04:10

Военным начали бесплатно вставлять зубы

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Военным начали бесплатно вставлять зубы
myvin

В Виннице демобилизованные участники АТО могут бесплатно лечить зубы. Для них действует специальная программа горсовета по зубопротезированию.

"Каждый демобилизован участник АТО, зарегистрированный в Виннице, может получить услуги зубопротезирования из керамики ориентировочной суммой 15 тысяч гривен. Это примерно 6-8 зубов. На сегодня денег больше чем желающих. Им выделили 60 тысяч, а деньги не освоили. Об этой программе военные плохо проинформированы", - говорит общественная активистка Таисия Гайда.

Если до конца года средства не освоят, то вполне возможно, что на эту програму могут выделить меньше денег следующем году, отметила Гайда.

Эта льгота предоставляется только один раз. Стоимость медуслуг не превышает 15 тыс. грн. Если сумма большая, человек доплачивает из своего кошелька. Протезируют зубы в муниципальной стоматологической клинике. Надо лишь оплатить самому панорамный снимок.

"Программа действует при четырех условиях. Если участник боевых действий АТО (ООС) демобилизован, зарегистрирован в Виннице, стоит на учете в городском военкомате и включен в реестр Департамента социальной политики", - говорит волонтер Елена Верлан.

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В прошлом году этой льготой воспользовались 17 человек. Комплексная городская программа, которая рассчитана на 5 лет.

Укрзализныця открыла еще 2 зала ожидания для военных: в Виннице и Мариуполе.

Они оборудованы столовыми, туалетами, душевыми кабинами, удобными креслами, холодильниками и розетками.

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