Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать

Одесситов предупредили о планируемом перемещении военной техники. Фото: mvs.gov.ua

Два дня - 19 и 20 января по улицам Одессы будет перемещаться военная техника. Причина - обучение Оперативному командованию "Юг".

Об этом предупредила пресс-служба городского совета.

"19-20 января состоится перемещение малых групп военной техники из населенного пункта Черноморское Одесского района Одесской области в микрорайон Лузановка Суворовского района Одессы", - говорится в сообщении.

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Одесситов и гостей города призвали не паниковать.

"Информацию предоставили с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения", - подчеркнули в мэрии.

Военнослужащие Нацгвардии Восточного оперативно-территориального объединения провели учения по боевой готовности в четырех приграничных регионах Украины. Обучение проходило в условиях использования условным противником авиации и артиллерии.