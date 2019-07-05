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пятница, 05 июля 2019 12:28

Водитель насмерть сбил велосипедиста

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  Водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Фото: 20 хвилин
Водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Фото: 20 хвилин

В Виннице 4 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 18:30 на Хмельницком шоссе, в районе перекрестке с улицей Блока, "Мазда 6" сбила велосипедиста.

17-летний парень пытался пересечь дорогу с левой стороны на правую. Часть авто его пропустила, но водитель машины не успел среагировать. Ударом машины парня отбросило на трамвайные пути.

"Пострадавший переезжал проезжую часть дороги в неустановленном месте. На место происшествия прибыла скорая помощь. Парня госпитализировали в больницу. Во время оказания медицинской помощи пострадавший умер", - говорит Gazeta.ua Ирина Добровольская из пресс-центра Нацполиции в Винницкой области.

Полицией открыто уголовное производство по факту ДТП. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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Возле Винницкой мэрии построили крытую велопарковку для чиновников. Пользоваться ею смогут только представители городского совета в рабочих целях бесплатно. В наличии есть только 40 велосипедов словацкого и украинского производства. Сити-байки специально предназначены для езды в городских условиях.

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Дата
05
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