"Вода спустилась на первый этаж" - на Закарпатье затопило жилые дома

Пострадал дом на улице Митрополита Владимира, 26. Фото: скриншот с видео

В городе Мукачево на Закарпатье 1 апреля из-за сильного ливня затопило подъезды многоквартирных жилых домов.

Пострадал дом на улице Митрополита Владимира, 26. Это произошло из-за нерасчищенных стоков, утверждает местная жительница Ольга Рыжкова в Facebook.

"Благодаря слаженным действиям жителей, которые имели собственные насосы, удалось откачать воду из забитых стоков на крыше. Вода с крыши опустилась по квартирам до пятого этажа, а по подъезду к первому", - написала она.

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Жители квартир вынуждены самостоятельно ликвидировать последствия потопа, говорит Рыжкова в комментарии ТСН.ua.

"Сейчас мокрые стены, пол, во многих квартирах большие подтопления. Обои отклеились. Благодаря тому, что воду откачали своими усилиями, меньше воды потекло в квартиры, но за ночь есть новые подтеки. По перекрытиях вода текла в квартиру восьмого этажа по потолку. Первый этаж еще был в воде утром 2 апреля", - говорит Ольга Рыжкова.

Восточную Австралию накрыла мощнейшая за последние 100 лет наводнение. Местами уровень воды поднялся на 2 м.