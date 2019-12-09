Во время совместного "отдыха" ночью зарезали мужчину

В городе Лубны Полтавской области в ночь на 7 декабря от ножевых ранений погиб 29-летний мужчина.
О подробностях происшествия Gazeta.ua рассказал руководитель отдела коммуникации главного управления нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.
Ножевые ранения шеи 29-летний лубенчанин получил во время драки от 59-летнего местного жителя, который ранее имел проблемы с законом.
К раненому вызвали скорую помощь, медики оперативно доставили его в больницу. Однако, спасти мужчину не удалось - он умер от потери крови в лечебном учреждении.
"Личность, которую обоснованно подозревают в совершении этого преступления задержали. Объявили о подозрении, сегодня суд будет избирать ему меру пресечения", - пояснил представитель полиции.
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Выяснение отношений, которое завершилось поножовщиной, произошло ночью возле местного кафе.
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