Во время совместного "отдыха" ночью зарезали мужчину

 
Ексклюзивы
1/5
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 531
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 423
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 207
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4338
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8811
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19989
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6714
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3196
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
15
4
4
11
39
Как выглядит заснеженная Полтава
Как выглядит заснеженная Полтава
Овчарка Гера рассказывает реальные истории из жизни правоохранителей
Овчарка Гера рассказывает реальные истории из жизни правоохранителей
На Полтавщине грузовики попадают в снежный плен
На Полтавщине грузовики попадают в снежный плен
Высокое пламя и взрывы: возле железнодорожного вокзала горит большой склад
Высокое пламя и взрывы: возле железнодорожного вокзала горит большой склад
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
Видео
Все видео
Танцевали под громкую музыку на крыше машины, а правоохранители не в курсе
Танцевали под громкую музыку на крыше машины, а правоохранители не в курсе
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
На Полтавщине горит свалка отходов
На Полтавщине горит свалка отходов
Напились и сражались "до смерти" в ночь на Хэллоуин
Напились и сражались "до смерти" в ночь на Хэллоуин
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8811
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2457
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2601
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6714
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1044
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
08 декабря 2019
Просмотров: 729
Совість мучитиме
– Буду звільнятися. Коли влаштовувався на роботу, обіцяли платити 12 тисяч. Спочатку так і було. Але вже три місяці отримую 8, – ...
понедельник, 09 декабря 2019 11:51

Во время совместного "отдыха" ночью зарезали мужчину

  Комментировать
Во время совместного &quot;отдыха&quot; ночью зарезали мужчину
В Лубнах на Полтавщине во время ссоры зарезали мужчину. Фото: mi100.info

В городе Лубны Полтавской области в ночь на 7 декабря от ножевых ранений погиб 29-летний мужчина.

О подробностях происшествия Gazeta.ua рассказал руководитель отдела коммуникации главного управления нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Ножевые ранения шеи 29-летний лубенчанин получил во время драки от 59-летнего местного жителя, который ранее имел проблемы с законом.

К раненому вызвали скорую помощь, медики оперативно доставили его в больницу. Однако, спасти мужчину не удалось - он умер от потери крови в лечебном учреждении.

"Личность, которую обоснованно подозревают в совершении этого преступления задержали. Объявили о подозрении, сегодня суд будет избирать ему меру пресечения", - пояснил представитель полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын застрелил отца во время пьяной ссоры

Выяснение отношений, которое завершилось поножовщиной, произошло ночью возле местного кафе.

Правоохранители открыли уголовное производство, расследуют умышленное убийство.

В городе Бурынь Сумской области мужчина до смерти забил родного 65-летнего отца.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во время совместного "отдыха" ночью зарезали мужчину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

Румыны не выполнили обязательств перед украинцами

Договорились,какие народы считать жертвами геноцида

"Крым для крымчан!" - татары создали государственный орган

Автобус провели в последний рейс

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 59761
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 54550
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 16227
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
12
 Просмотров: 12249
&quot;Спи спокойно, сынок&quot; - опознали еще одну жертву одесской трагедии
"Спи спокойно, сынок" - опознали еще одну жертву одесской трагедии Просмотров: 12222
Полтава
Сын застрелил отца во время пьяной ссоры
Сын застрелил отца во время пьяной ссоры
 Просмотров: 702
Как выглядит заснеженная Полтава
Как выглядит заснеженная Полтава
15
 Просмотров: 1017
В каких пижамах лучше спится
В каких пижамах лучше спится
 Просмотров: 207
Овчарка Гера рассказывает реальные истории из жизни правоохранителей
Овчарка Гера рассказывает реальные истории из жизни правоохранителей
4
 Просмотров: 693
На Полтавщине грузовики попадают в снежный плен
На Полтавщине грузовики попадают в снежный плен
4
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
8
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
Секретарь СНБО: Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным
3
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
2
Никаких уступок России и Путину — Порошенко выступил на вече
2
УПЦ МП рукоположила в епископы пособника оккупантов Крыма
Голосов: 4
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua