Сын забил до смерти родного отца

В Сумской области сын забил до смерти отца. Фото: Pckl

В городе Бурынь Сумской области мужчина до смерти забил родного 65-летнего отца.

После избиения пострадавшего доставили в больницу, однако через два дня пенсионер умер. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как выяснилось, избил мужчину родной сын за то, что тот злоупотреблял алкоголем.

"Умерший жил с 38-летним сыном. Неделю назад у пожилого мужчины умерла жена. Полицейские посетили сына умершей. Во время беседы с правоохранителями он отрицал какую-либо причастность к избиению отца. Однако во время прохождения опроса на полиграфе таки признался", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина рассказал, что в тот вечер сам был в нетрезвом состоянии. Когда увидел отца, который входит в дом, едва держась на ногах от выпитого, очень разозлился. Сначала начал кричать, а потом и бить его. Немного успокоившись, положил старика на кровать и сам пошел отдыхать. В больницу позвонил ночью, когда увидел, что отцу стало плохо.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве и поджоги 65-летнего мужчину в Кременце на Тернопольщине. Им оказался 38-летний житель райцентра, который ранее отбывал наказание за убийство и другие преступления.