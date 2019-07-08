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вторник, 09 июля 2019 03:28

Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в
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Во Львове продолжается реставрация Черной каменицы. Реставраторы продолжают находить артефакты 18 века.
Фото: Львовский исторический музей
Во Львове продолжается реставрация Черной каменицы. Реставраторы продолжают находить артефакты 18 века.
Во Львове продолжается реставрация Черной каменицы. Реставраторы продолжают находить артефакты 18 века.
Во Львове продолжается реставрация Черной каменицы. Реставраторы продолжают находить артефакты 18 века.
Во Львове продолжается реставрация Черной каменицы. Реставраторы продолжают находить артефакты 18 века.

Во Львове продолжается реставрация Черной каменицы, на пл. Рынок, 4.

Недавно реставратор Дарья Лысюк обнаружила там остатки посуды, датированные XVIII - серединой XИX века.

"В процессе работы случаются интересные находки. Так получает новые подтверждения уже неоспоримый факт полихромии фасада, которая, очевидно, была по крайней мере до конца 18 в. В нише за скульптурой св. Станислава Костки реставратор Дарья Лысюк обнаружила остатки двух небольших бутылочек (одна из них почти полностью уцелела), которые можно ориентировочно датировать 18 - сер. 19 в. Также за этой скульптурой был обнаружен фрагмент древнего резного блока, о возрасте которого пока трудно судить ", - говорится на странице Львовского исторического музея в Facebook.

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Реставрацию каменицы планируют завершить в октябре 2019-го.

Археологи продолжают раскопки под фонтаном "Одуванчик" на площади Галицкой в ​​центре Львова. Исследователи обнаружили остатки людей.

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