Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в

Фото: Львовский исторический музей

Во Львове продолжается реставрация Черной каменицы, на пл. Рынок, 4.

Недавно реставратор Дарья Лысюк обнаружила там остатки посуды, датированные XVIII - серединой XИX века.

"В процессе работы случаются интересные находки. Так получает новые подтверждения уже неоспоримый факт полихромии фасада, которая, очевидно, была по крайней мере до конца 18 в. В нише за скульптурой св. Станислава Костки реставратор Дарья Лысюк обнаружила остатки двух небольших бутылочек (одна из них почти полностью уцелела), которые можно ориентировочно датировать 18 - сер. 19 в. Также за этой скульптурой был обнаружен фрагмент древнего резного блока, о возрасте которого пока трудно судить ", - говорится на странице Львовского исторического музея в Facebook.

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Реставрацию каменицы планируют завершить в октябре 2019-го.

Археологи продолжают раскопки под фонтаном "Одуванчик" на площади Галицкой в ​​центре Львова. Исследователи обнаружили остатки людей.