Во Львове усиливают карантин: дата и перечень ограничений

Во Львове введут дополнительные карантинные мероприятия. Ограничения начнут действовать с 18 октября.
Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям 8 октября, сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.
"С 18 октября ученики 5-11 классов, а также внешкольные мероприятия и досуг переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул. Мы должны оборвать цепочку заболевания", - отметил Садовый.
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Также в городе приостановят плановые госпитализации и операции в больницах. Таким образом будут резервировать места для Covid-больных.
Рекомендуется ограничить и развлекательные массовые мероприятия.
"Что касается рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса. Сейчас комиссия еще нарабатывает рекомендации. Важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", - отметил Садовый.
В Украине уже 13 областей достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом. Львовской среди них нет.
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