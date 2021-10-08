Во Львове усиливают карантин: дата и перечень ограничений

За сутки 7 октября во Львовской области обнаружили 1237 больных коронавирусом. Это регион в лидера по количеству больных. Фото: pixabay.com

Во Львове введут дополнительные карантинные мероприятия. Ограничения начнут действовать с 18 октября.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям 8 октября, сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

"С 18 октября ученики 5-11 классов, а также внешкольные мероприятия и досуг переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделя каникул. Мы должны оборвать цепочку заболевания", - отметил Садовый.

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Также в городе приостановят плановые госпитализации и операции в больницах. Таким образом будут резервировать места для Covid-больных.

Рекомендуется ограничить и развлекательные массовые мероприятия.

"Что касается рынков, заведений питания, магазинов и прочего бизнеса. Сейчас комиссия еще нарабатывает рекомендации. Важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", - отметил Садовый.

В Украине уже 13 областей достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом. Львовской среди них нет.