В оранжевую зону карантина попали 13 областей

В Украине уже 13 областей достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

В оранжевую зону входят: Одесская, Житомирская, Тернопольская, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Ровенская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Полтавская и Черновицкая области, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 8 октября самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Луганской (742), Черновицкой (738), Харьковской (480) и Сумской (475) областях при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения. В Киеве он составляет 230 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua Количество оранжевых областей увеличилось

Столица и остальные области Украины сейчас находятся в желтой зоне.

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За сутки 7 октября в Украине зафиксировали 16 362 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.