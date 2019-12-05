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четверг, 05 декабря 2019 13:10

Во Львове состоится конкурс молодых вокалистов имени Василия Слипака

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Во Львове состоится конкурс молодых вокалистов имени Василия Слипака
Во Львове проведут конкурс имени Василия Слепака. Фото предоставлено организаторами

15-20 декабря 2019 во Львове продлится Конкурс молодых вокалистов имени ВАСИЛИЯ СЛИПАКА.

Организует событие Львовская Национальная Филармония. Василий Слипак - выдающийся украинский оперный певец, солист Парижской Национальной Оперы, волонтер, участник боевых действий на Донбассе, Герой Украины, кавалер ордена "За мужество" I степени.

Конкурсные прослушивания будут проходить на базе Львовской Национальной Филармонии и Львовской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Соломии Крушельницкой. В третьем туре будут привлечены Академический симфонический оркестр Филармонии. Концерт-открытие конкурса - 15 декабря в 14.00.

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Творческое соревнование будет оценивать жюри, которое возглавит солистка Польской Королевской оперы, профессор Университета музыки им. Ф. Шопена Ольга Пасечник (Польша). Члены жюри - это известные музыканты и победители престижных конкурсов: Винченцо Беллини и Армель Опера - Поль Ґоґлер (Франция), Олег Лихач, Дмитрий Кацал, Аксель Кресин (Германия) и Татьяна Вахновская.

Исполнительным директором конкурса пригласили заслуженного артиста Украины Олега Созанского.

К участию в конкурсе отобрали 60 певцов и певиц (академическое пение) из Украины, Австрии, Польши и Китая в возрасте от 16 до 30 лет.
Гала-концерт закрытия Конкурса - 20 декабря в 18.00. на сцене Львовской Национальной Филармонии.

Во Львове предлагают присвоить имя Василия Слипака скверу на одной из центральных улиц.Это рекомендация комиссии по наименованию и переименованию названий улиц, переулков, проспектов, площадей, скверов и сооружений.

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Дата
05
декабря

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