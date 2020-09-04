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пятница, 04 сентября 2020 14:44

Власти Полтавы считает, что причина пожара на свалке - поджог

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Власти Полтавы считает, что причина пожара на свалке - поджог
Под Полтавой вторые сутки тушат масштабный пожар на месье свалке. Фото: pl.dsns.gov.ua

Полтавская городская власть считает, что причиной масштабного пожара на Макуховськой свалке под Полтавой стал поджог.

Об этом заместитель городского главы по вопросам ЖКХ Алексей Чепурко заявил 4 сентября на сессии Полтавского городского совета.

"У нас есть все основания полагать, что это был поджог. Паписалы заявление в Национальную полицию. В течение нескольких минут началось возгорание снизу по периметру около 70 м. Мы неоднократно видели пожара на свалке. Но чтобы одновременно загорелось 70 м, такого еще не было. загорелось со стороны ветра, снизу. была сложная и серьезная пожар, на склоне. Очень сложно туда подъехать, была опасность провалов. и могла произойти трагедия, которая была во Львовской области ", - рассказал глава городской коммунальной сферы.

По его словам, правоохранители начали расследование, делом заинтересовалась прокуратура.

Возгорание произошло на участке свалки, который не успели засыпать землей в рамках работ по рекультивации. Заместитель городского главы сообщил, что работы планируется завершить в обозримом будущем. Также из реки, расположенной неподалеку, планируют провести пожарный водопровод, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций спасателям не приходилось возить воду цистернами.

Кроме того, по периметру свалки нынешняя власть планирует установить систему наблюдения.

"На следующую сессию буду выходить с предложением выделить дополнительные средства на КАТП-1628. Нужно будет по периметру установить камеры видеонаблюдения и осуществить некоторые меры безопасности, чтобы в дальнейшем, по крайней мере, те люди, которые захотят поджечь свалку, понимали, чтобы их будет зафиксировано и наказаны", - сказал Чепурко.

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Версию начальника поддержал и председатель КАТП-1628 Тарас Бойко. Он обратил внимание на принципиальное отличие нынешнего возгорания от предыдущих пожаров на полигоне бытовых отходов. Так, ранее пожара начинались с дыма, а открытый огонь появлялся значительно позже и на малой площади. А пожар 3 сентября возникла быстро и сразу с пламенем.

Свидетелей не было, ведь от места вероятного поджога в лес 10 метров. Коммунальщики также отвергают версию с бездомными, которые могли развести костер - мол, бездомных на свалке давно нет.

По имеющейся информации, по состоянию на 14 часов пожар удалось локализовать. Полтавчане надеются, что спасателям поможет дождь, который начался после обеда.

В ГСЧС пока воздерживаются от комментариев о причинах пожара. В ГУ нацполиции получили заявление от руководителя коммунального предприятия по пожару, но пока ждут выводов специалистов ГСЧС.

30 мая 2016 года на Грибовицком полигоне в селе Збиранка на Львовщине обвалилась глыба мусора объемом около 100 тыс. куб. м и похоронила под собой трех спасателей и эколога. Тело последнего не нашли до сих пор. Мужчины работали на ликвидации пожара, случившегося на свалке 29 мая, в 5:07. А на следующий день утром, когда произошел обвал, объявили о ликвидации возгорания.

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